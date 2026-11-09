Russell Brand es condenado a 10 años y medio de prisión: ‘Estaremos bien’, respondió a su esposa

Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual en Reino Unido. (Foto AP/Alastair Grant)

El actor Russell Brand fue condenado este lunes a 10 años y medio de prisión por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres durante un periodo en el que su carrera como cómico, basada en alardes de hazañas eróticas, estaba despegando.

El juez Joel Bennathan le dijo a Russell Brand que había mostrado un “desprecio despreocupado y arrogante” hacia cualquier mujer que le dijera que no.

“Hace unos 20 años, Russell Brand, te estabas haciendo famoso”, dijo Bennathan. “Eras inteligente y, a ojos de mucha gente, divertido y carismático. También te habías convertido en un depredador sexual”.

Así reaccionó Russell Brand a la condena

Brand mostró poca emoción durante la vista y se volvió para articular con los labios las palabras “estaremos bien” a su esposa después de levantarse y ser escoltado fuera de la sala por los agentes judiciales.

El actor y cómico de 51 años, conocido por sus escandalosas actuaciones de monólogo y su comportamiento en programas de televisión y radio, además de sus problemas con las drogas y el alcohol, había mantenido su inocencia y afirmado que todos sus encuentros fueron consentidos.

El actor Russell Brand escuchó su sentencia en el Tribunal Penal de Southwark, donde fue escoltado fuera de la sala por agentes judiciales. (Foto: AP/Alberto Pezzali)

Sin embargo, un jurado compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres lo declaró culpable de agredir a cuatro de las seis denunciantes por hechos que se remontan a 2004. Fue absuelto de dos cargos de violación y de un cargo de intento de abuso sexual.

El fiscal Riel Karmy-Jones afirmó que Brand abusó de la influencia y el poder que le confería su fama.

“Lo utilizó para facilitar el acceso a las mujeres, sin lo cual los delitos no habrían podido cometerse. Además, esto alimentó su propia convicción de que podía cometer tales delitos con impunidad”, declaró Karmy-Jones.

Brand vestía un traje gris y una camisa con el cuello abierto y una corbata blanca suelta. Llevaba el pelo largo y canoso recogido y anudado en un moño masculino en la coronilla. Apretaba un crucifijo con la mano derecha.

El juez Joel Bennathan cuestionó el comportamiento de Russell Brand durante el periodo en que ocurrieron los delitos. (Foto AP/Thomas Krych) (Thomas Krych/AP Photo/Thomas Krych)

Abogado de Brand pidió tener en cuenta buena conducta

El abogado defensor, Ian Winter, instó al juez a tener en cuenta la buena conducta de Brand, señalando que su única condena anterior fue por posesión de marihuana en 1995 y que había realizado labores benéficas y ayudado a otras personas a superar el abuso de drogas y alcohol.

Brand contó con el apoyo en el Tribunal Penal de Southwark de su esposa, Laura, que entró en el juzgado sin él, y de su padre, Ron Brand.

Russell Brand, quien fue suspendido por YouTube y BBC, había permanecido en libertad durante el juicio, pero fue encarcelado tras el veredicto del jueves.

Un par de seguidores de Russell Brand, que reflejaban su reciente conversión al cristianismo, sostenían una pancarta con cruces y el siguiente mensaje: “Russell Brand, estamos contigo. Cristo fue crucificado por decir la verdad. Russell es la verdad”.