PERFIL: ¿Quién es Russell Brand, actor y presentador conspiranoico acusado de violación?

El actor y presentador británico Russell Brand ha sido acusado por cuatro mujeres de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional, según una investigación realizada por los diarios The Times y The Sunday Times, y la televisión Channel 4.

Las cuatro mujeres aseguraron sufrir agresiones sexuales por parte de Brand entre 2006 y 2013, en la cúspide de su fama como presentador en el Reino Unido y actor en Hollywood, mientras que otras mujeres dijeron haber padecido su conducta “controladora, abusiva y depredadora”.

Russell Brand niega las acusaciones en su contra

El actor británico ha negado en un vídeo publicado en sus redes sociales las acusaciones criminales contra él. Sin ofrecer excesivos detalles al respecto, Brand relata que esas acusaciones se remontan a cuando trabajó en el mundo del cine y de los medios tradicionales.

“Entonces yo era muy muy promiscuo y las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas. Fui siempre transparente con ellas, quizá hasta demasiado transparente”, señala en una presunta alusión a las denuncias vinculadas con delitos sexuales.

Russell Brand Russell Brand publicó un video en redes sociales para defenderse. (Facebook / @RussellBrand)

Russell Brand asegura haber recibido sendas cartas de una televisión y un periódico que incluían “una letanía de ataques extremadamente atroces y agresivas”. Esas cartas, además de “cosas bastante estúpidas”, contienen “acusaciones criminales muy graves que rechazo absolutamente”. El actor se pregunta “si hay un plan coordinado detrás de esas acusaciones”.

Policía y la BBC abren investigaciones sobre Russell Brand

La Policía Metropolitana (Met) ha comenzado a recabar información sobre el supuesto maltrato a las mujeres del actor y comediante Russell Brand, acusado de violación y agresiones sexuales, cuyo comportamiento también será investigado por la corporación pública BBC.

La policía prevé además contactar con los medios que publicaron la exclusiva para garantizar que cualquier víctima pueda denunciar el caso. De igual forma, la BBC, para cuya radio Brand trabajó entre 2006 y 2008, explicó que “está examinando urgentemente” cualquier posible conducta abusiva del presentador.

La agencia literaria que representaba al comediante, Tavistock Wood, ya ha anunciado que dejará de trabajar con él, mientras que la productora Banijay, para la que Brand intervino en programas televisivos, “cooperará con cualquier petición de información” que se le solicite.

Russell Brand se encontraba en la cúspide de su carrera cuando habría cometido los abusos de los que se le acusa. (Foto: Facebook / @RussellBrand)

El ministro británico de Exteriores, James Cleverly, dijo este domingo que el sector del entretenimiento debe responder las preguntas que han surgido sobre el comportamiento de Brand.

¿Quién es Russell Brand y a qué se dedica?

Russell Brand es un reconocido actor y humorista británico de 48 años con trayectoria en radio, cine y televisión.

El protagonista de Get him to the Greek, participó en otras películas como La era del rock, Forgetting Sarah Marshall, St Trinian’s y Bedtime Stories. Además, alcanzó mayor fama por conducir el reallity show Big Brother’s Big Mouth.

En los últimos años, se ha convertido en un prominente defensor de teorías de la conspiración al respecto de asuntos como los atentados del 11 de septiembre de 2001 o la pandemia del coronavirus.

En su canal de YouTube, el cual cuenta con 6.6 millones de suscriptores, suele lanzar ataques a los medios de comunicación tradicionales, por lo que cuestiona “si hay un plan coordinado” detrás de las recientes acusaciones en su contra.

A ese respecto, Elon Musk, propietario de la plataforma X (antes Twitter) donde Brand publicó su postura a las acusaciones, le respondió: “Por supuesto. A ellos (los medios) no les gusta la competencia”.

Russell Brand tiene un canal de YouTube con 6.6 millones de seguidores.

Brand tuvo un noviazgo con la actriz Kristen Bell. Estuvo casado con Katy Perry, de la que se divorció 14 meses después de contraer matrimonio porque quería tener hijos, pero la cantante le dijo que no estaba lista. Su pareja actual es la bloguera escocesa Laura Gallacher, con quien tiene dos hijas y espera un tercero.

Russell Brand reaparece tras acusaciones

El actor y humorista británico Russell Brand fue ovacionado por un público entusiasta al actuar en su espectáculo en Londres en la noche del sábado, su primera aparición desde que cuatro mujeres lo acusaron de agresiones sexuales.

Unas 2 mil personas abarrotaron el teatro Troubadour Wembley Park, en el noroeste de Londres, para ver su espectáculo ‘Bipolarisation’. Según la BBC, tras pedir al público que no grabase, Brand agradeció su apoyo y se refirió a las acusaciones, sin entrar en ellas.

“Tengo muchas cosas de las que hablar. Obviamente hay algunas cosas de las que no puedo hablar y agradecería que lo entiendan”, dijo al comienzo del show, entre risas de los espectadores. La representación acabó con una ovación de los presentes por varios minutos.

