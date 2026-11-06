‘Lo normalizamos, es muy grave’: Kiko Campos, productor de Timbiriche, se disculpa con Sasha Sokol

Kiko Campos reveló que acudió a declarar sobre la relación de Sasha Sokol y Luis de Llanos, a petición de la cantante. (Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT)

Kiko Campos, compositor y productor musical de Timbiriche, reconoció que pudo intervenir ante la relación que mantuvieron Sasha Sokol y Luis de Llano cuando la cantante era menor de edad, pero admitió que no hizo nada para impedirla.

Durante una conversación con la periodista Shanik Berman, el músico habló sobre la responsabilidad de las personas cercanas a la agrupación y explicó que, en aquella época, este tipo de relaciones estaban normalizadas dentro del medio artístico.

“Nosotros fuimos una generación equivocada, por eso yo me disculpo nuevamente con Sasha por no haber realmente profundizado. Yo no lo vi en ese momento”.

Al ser cuestionado sobre si pudo haber hablado con Luis de Llano para advertirle que no debía mantener una relación con Sasha Sokol, Campos reconoció que tuvo la oportunidad de intervenir, pero no lo hizo.

“No, podría haberlo hecho, pero no lo hice. Me equivoqué, estuve mal. Éramos una generación que así crecimos, así vimos a nuestros padres, a nuestro entorno”.

El compositor, quien junto con Fernando Riba creó éxitos de Timbiriche como Besos de ceniza, Si no es ahora y Mírame (Cuestión de tiempo), explicó que estas conductas no eran casos aislados dentro del medio artístico y que las personas cercanas a los involucrados no cuestionaban lo que ocurría.

“¿Era el único caso? No, muchísimos. Normalizamos una cosa que es muy grave, pero hoy lo vemos así”.

¿Qué declaró Kiko Campos ante la Fiscalía sobre Sasha Sokol?

Kiko Campos también reveló que acudió a declarar ante la Fiscalía a petición de Sasha Sokol, para proporcionar su testimonio sobre lo que presenció durante la época en que la cantante mantuvo una relación con Luis de Llano.

“En apariencia, sí. Porque fíjate que yo fui a declarar cuando ella me lo pidió”.

Aunque Campos expresó su percepción personal de que Sokol estuvo enamorada de De Llano, también reconoció que pudo existir una presión derivada de la posición de poder del productor.

“Eso es lo que le llaman ahora grooming. Que es el exceso de poder sobre alguien que de alguna manera te envuelve”, indicó.

Durante la conversación con Shanik Berman, Campos también reconoció que existían excesos relacionados con el consumo de alcohol y drogas entre los integrantes de la banda. Sin embargo, cuestionó la forma en que la serie sobre Timbiriche retrató esas situaciones, pues consideró que algunas escenas eran exageradas y morbosas.

¿Por qué Sasha Sokol rechazó las disculpas de Luis de Llano?

Las declaraciones de Kiko Campos se producen en medio de una nueva controversia entre Sasha Sokol y Luis de Llano, después de que el productor difundió un video de disculpa pública que la cantante rechazó porque no correspondía al texto autorizado por el tribunal.

Sokol explicó que la disculpa debía reconocer que ella tenía 14 años cuando comenzó la relación con De Llano, quien entonces tenía 39, que el productor ejerció una posición de poder sobre ella y que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido.

“Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”.

La cantante señaló que el video no cumplía con las condiciones establecidas en la sentencia por daño moral, la cual quedó firme en junio de 2025, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo promovido por Luis de Llano.

Este viernes 6 de noviembre, los abogados de Sasha Sokol señalaron que el productor modificó el texto autorizado y no respetó el procedimiento judicial para su publicación.