EU aprueba venta de 1.075 mdd en helicópteros Blackhawk a México: ¿Qué otro armamento compró?

Washington indicó que la operación contribuirá a modernizar la flota mexicana. (Foto: Gobierno de Estados Unidos)

Estados Unidos aprobó una posible venta de helicópteros Blackhawk a México por mil 75 millones de dólares (mdd), una operación que contempla aeronaves, armamento, sistemas de navegación y equipo especializado para las Fuerzas Armadas de México.

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, el Gobierno de México solicitó la adquisición de 11 helicópteros UH-60M Blackhawk, además de motores, radios de comunicación y otros componentes para modernizar su flota aérea.

El paquete incluye ametralladoras M-134, sistemas de visión nocturna, protección balística y tecnología para operaciones de rescate y vigilancia. Sin embargo, la autorización corresponde a una venta potencial y no significa que la compra ya se haya concretado.

La dependencia estadounidense señaló que la operación busca fortalecer la capacidad de México para proporcionar apoyo aéreo a sus fuerzas que participan en operaciones contra el narcotráfico dentro del territorio nacional.

¿Qué armamento comprará México con los helicópteros Blackhawk?

Entre los artículos militares contemplados en la posible venta destacan las ametralladoras M-134, que forman parte del equipamiento solicitado para las aeronaves.

El listado también incluye sistemas de protección de blindaje balístico, gafas de visión nocturna AN/AVS-6 y el sistema MX-10D electroóptico e infrarrojo, que incorpora designador láser, iluminador, puntero y telémetro.

Además, los helicópteros contarían con radares meteorológicos RDR-7000, filtros de protección para motores y tanques auxiliares internos de combustible.

La solicitud contempla equipos para inserción y extracción rápida mediante cuerdas, cabrestantes de rescate instalados en el fuselaje y transmisores de localización de emergencia.

¿Qué incluye la venta de helicópteros Blackhawk a México?

La solicitud mexicana contempla 11 aeronaves UH-60M Blackhawk y 27 motores T700-GE-701D, así como 27 sistemas integrados de navegación GPS e inercial EAGLE-M+429.

También incluye 27 radios de comunicación AN/ARC-231A, sistemas de identificación amigo-enemigo, equipos de navegación, pantallas multifunción y herramientas de mantenimiento.

El paquete considera capacitación, repuestos, asistencia técnica y apoyo logístico. Sikorsky, empresa de Lockheed Martin, será la contratista principal, según el Departamento de Estado.

La dependencia estima que la implementación requerirá el traslado de 15 representantes adicionales del Gobierno estadounidense o de empresas contratistas a México para realizar pruebas, capacitación y soporte técnico.

Washington indicó que la operación contribuirá a modernizar la flota mexicana y ampliar su capacidad de transporte aéreo. También sostuvo que la venta no alterará el equilibrio militar básico de la región.