Senado recibe solicitud para el ingreso de 28 militares de Navy SEAL de EU: ¿Qué harán en México?

El Senado de la República recibió un oficio de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante el cual solicita la autorización para el ingreso a territorio mexicano de 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL de Estados Unidos por casi seis meses.

El documento turnado a la Comisión de Marina justifica que los navales estadounidenses participarán en el evento No. SOF 19 Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con el personal de SEAL y UNOPES.

Este se llevará del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027, en seis fases: del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2026, en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

La segunda del 6 al 24 de noviembre de 2026, en el mismo lugar; la tercera del 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2026, en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, ubicado en Donato Guerra, Estado de México.

El 16 de diciembre de 2026, 24 elementos militares retornarán a los Estados Unidos mediante aerolíneas comerciales con motivo del periodo vacacional, y reingresarán por la misma vía el 17 de enero de 2027. Solo se quedarán cuatro elementos para resguardo del equipamiento.

La cuarta del 18 de enero al 7 de marzo de 2027, en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, ubicado en Donato Guerra, Estado de México.

La quinta del 8 de marzo al 8 de abril de 2027, en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur, y la sexta del 9 al 15 de abril de 2027, en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

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De ser aprobado por el Pleno del Senado de la República, el Equipo 4 de los 28 Navy SEAL impartirán adiestramiento a 87 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval de la siguiente forma: 31 elementos del Agrupamiento de Fuerzas Especiales, 20 elementos del Batallón de Fusileros Paracaidistas, 24 elementos del Batallón de Comandos Anfibios y 12 (doce) de la Unidad de Inteligencia Naval.

El personal de instructores del Equipo 4 de los Navy SEAL ingresará a territorio nacional a bordo de una aeronave tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con equipo táctico, municiones y armamento orgánico.

El aterrizaje se prevé el 29 de octubre próximo e la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.