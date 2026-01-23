Super Hercules: Así es el avión militar que México le compró a una empresa de EU

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) adquirió su primer avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin, una compañía estadounidense de la industria militar, lo cual convierte a México en el primer país de Latinoamérica en operar ese tipo de avión.

La adquisición del avión Super Hercules por parte de México fue la primera de dos adjudicaciones internacionales del contrato C-130J.

El modelo C-130J-30 Super Hercules es considerado por la compañía estadounidense como el Hercules más avanzado jamás construido.

“Esta histórica decisión de México refleja la confianza que siguen depositando los operadores de todo el mundo en el C-130J Super Hercules”, afirmó Trish Pagan, vicepresidenta de Movilidad Aérea y Misiones Marítimas de Lockheed Martin.

El fin de semana pasado, un avión militar Super Hercules de EU aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en un vuelo autorizado el año pasado por el Gobierno mexicano como parte de la cooperación bilateral. Se trató de un Hercules C-130. Según autoridades mexicanas, el avión llegó a Toluca como parte de actividades de capacitación.

¿Qué es Lockheed Martin y cómo es el avión militar que México adquirió?

Lockheed Martin es una empresa global de tecnología de defensa de origen estadounidense.

En enero, México adquirió su primer avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin.

“Con su nuevo C-130J-30, la capacidad de transporte aéreo táctico de la Fuerza Aérea Mexicana ofrecerá rendimiento inigualable, confiabilidad excepcional y la versatilidad necesarias para llevar a cabo las 20 misiones para las que está certificado el C-130J en México, toda Latinoamérica y el resto del mundo. El C-130J-30 está realmente diseñado para cumplir y para perdurar”, indicó el comunicado de Lockheed Martin.

Según la compañía, el C-130J Super Hercules es un avión de última generación, proveniente del legendario C-130 Hercules.

El modelo C-130J “está certificado para 20 misiones diferentes, incluyendo lanzamiento aéreo, búsqueda y rescate, extinción de incendios, evacuación médica, ISR y operaciones especiales, entre otras”.

La Fuerza Aérea Mexicana lleva mucho tiempo operando aviones Hércules y ahora moderniza su flota. A diferencia de modelos anteriores, la versión ampliada del C-130J añade 4.5 metros de espacio de carga, tiene mayor potencia, alcance y eficiencia de combustible.

“Es el único avión de transporte táctico con una flota mundial de más de 560 aeronaves y sigue siendo la columna vertebral de la movilidad aérea en todo el mundo”, según la compañía.