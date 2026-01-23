¿Dónde están los funcionarios que salieron de México en un Hércules C-130 de EU?

Omar García Harfuch brindó más detalles sobre la salida de los agentes de la SSPC que viajaron en un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. (Fotoarte: El Financiero | Shutterstock)

Omar García Harfuch informó sobre el destino y el motivo del viaje de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Estados Unidos, tras la polémica por el ingreso de un avión Hércules C-130 a territorio nacional.

El secretario de Seguridad aseguró que los funcionarios fueron invitados por distintas dependencias estadounidenses, principalmente por el Comando Norte, para recibir capacitación en diversas áreas.

Precisó que los agentes de la SSPC permanecerán entre 40 y 45 días fuera del país para participar en un entrenamiento en una base militar ubicada en Mississippi, aunque no detalló el sitio exacto.

De acuerdo con la plataforma Flightradar24, la ruta de vuelo muestra que la aeronave Hércules aterrizó en Brownsville, Texas; sin embargo, después del arribo no existen mayores detalles sobre el desplazamiento de los agentes de la SSPC.

“Fue una invitación a cursos donde se hacen especializaciones tácticas, de cualquier tipo de maniobra, tiro, investigación, etc. Son cuarenta o cuarenta y cinco días (los que estarán en EU). La invitación viene del Comando Norte, están en una base en Mississippi”, mencionó.

¿Debían solicitar autorización del Senado?

Omar García Harfuch subrayó que la salida de los agentes de la SSPC y el ingreso de la aeronave estadounidense a territorio nacional no requerían autorización del Senado, a diferencia de otros protocolos.

Explicó que, al tratarse de personal civil, la autorización para la salida del país recae en la Secretaría de la Defensa Nacional, trámite que se cumplió conforme a la solicitud correspondiente.

“Primero mencionar que no son capacitaciones nuevas, son capacitaciones que se hace desde hace muchísimos años, donde para cada capacitación hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación o una petición de autoridades mexicanas (...) Al ser personal civil, nosotros solo requerimos autorización de Defensa para que puedan salir los compañeros”, puntualizó.

Harfuch niega operación de agentes estadounidenses en México

En el contexto de los comentarios de Donald Trump sobre lanzar ataques contra los cárteles mexicanos en territorio nacional, Omar García Harfuch afirmó que la colaboración con Estados Unidos se limita al intercambio de información, inteligencia y capacitación.

Negó que existan agentes de alguna agencia estadounidense operando en México, así como elementos mexicanos realizando operaciones en territorio estadounidense.

“Todo el intercambio de información es bienvenido, también capacitación, entrenamiento, podemos compartir prácticas; pero cada quien opera en su territorio, con respeto de la soberanía. Nunca tenemos agentes estadounidenses operando en México ni nosotros allá; cada quien opera en su territorio”, afirmó.