Feminicidio de Cristina Ramos en Veracruz: Ofrecen recompensa de 700 mil pesos por su expareja y su padre

Tras el feminicidio de Cristina Ramos , la Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrece 350 mil pesos por informe que lleve a la captura de su presunto agresor y su padre de este, quienes habrían huido juntos tras el ataque.

A través de sus redes sociales la FGE dio a conocer las recompensas, de 350 mil por cada uno de los sujetos que están siendo buscados, con un total de 700 mil pesos.

Las recompensas fueron emitidas por Lenin Salvador Córdova Pérez, quien ha sido identificado como la expareja y presunto feminicida de Cristina Ramos, doctora que fue asesinada en la ciudad de Coatzacoalcos. Esta es a través del acuerdo 174/2026 para entregar los recursos a quien proporcione información que lleve a su captura.

El otro es Lenin Yuri Córdova Santana, quien ha sido identificado como papá del agresor y que presuntamente habría facilitado su huida. Esta es a través del acuerdo 175/2026.

“Se solicita la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información veraz y útil que coadyuve de manera oportuna y efectiva a la búsqueda y localización de las personas que a continuación se mencionan”, indicó la FGE.

¿Qué sabemos del feminicidio de Cristina Ramos Argüello?

La doctora Cristina Ramos Argüello fue víctima de feminicidio el pasado 15 de octubre en su vivienda en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Los reportes indicaron que fue privada de la vida con el uso de un arma blanca. Posteriormente la Fiscalía General del Estado confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de su expareja quien se encuentra señalado por el f eminicidio en Veracruz .

La médica era integrante del Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar, así como del ISSSTE en el sur del estado, donde se había mudado desde su natal Paso del Macho.

El feminicidio ha provocado una fuerte indignación entre la sociedad veracruzana, por lo que el pasado 23 de octubre se realizó una manifestación para solicitar avances en las investigaciones y justicia ante este caso.

Las personas que tengan información pueden proporcionarla a la FGE a través del número 800 890 68 63 o al correo recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx, donde según indicó la institución serán estrictamente confidenciales.