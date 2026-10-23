Caso Melanie Barragán: Dan prisión domiciliaria Christian ‘R’, señalado por intento de feminicidio

Christian de Jesús 'R' continuará su proceso en arresto domiciliario. Está acusado por intento de feminicidio contra Melanie Barragán.

VICTORIA, Tam.- Christian de Jesús “R”, vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Melanie Barragán, salió del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira y continuará su proceso penal bajo resguardo domiciliario, luego de que una jueza autorizara el cambio de medida cautelar.

La resolución fue emitida por la jueza Luz del Carmen Lee Luna durante una audiencia ayer jueves, celebrada en el Centro de Integración de Justicia de La Pedrera, en Altamira.

Chrstian de Jesús “R” ya se encuentra en el domicilio de sus padres, donde permanecerá bajo el cuidado de familiares, como parte de las condiciones planteadas para sustituir la prisión preventiva.

La defensa señaló a la jueza, la disponibilidad de familiares para supervisar el cumplimiento de la medida y las condiciones del domicilio, donde se instalaron cámaras de vigilancia.

Durante la audiencia, el Ministerio Público se opuso al cambio de medida cautelar al considerar que persistían riesgos relacionados con la seguridad de Melanie Barragán, quiene estuvo presente en la audiencia, y la posible obstaculización del proceso.

¿Qué sabemos del intento de feminicidio contra Melanie Barragán?

Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2024, cuando Melanie de Jesús Barragán, estudiante de Enfermería, fue agredida durante una fiesta de Halloween en Ciudad Madero. Christian “R”, quien era su pareja, agredió a la joven, quien sufrió lesiones de gravedad. El incidente quedó gravado en video.

Christian de Jesús ‘R’, quien era estudiante de Medicina en una universidad privada, agredió Melanie, quien tuvo fractura en mandíbula, nariz, manos y el ojo izquierdo. Requirió hospitalización y operaciones.

Ese día, Melanie estaba junto a su amiga Danna platicando afuera del domicilio donde se llevaba a cabo una fiesta de Halloween. En el momento, Christian “R” llega y la golpea, tirándola al piso. Su amiga, Danna, intentó frenar los golpes del sujeto, quien atacaba a Melanie mientras ella estaba en el suelo. Al no poder contenerlo, Danna corrió al domicilio a pedir ayuda. Cuando otros jóvenes salieron, Christian ‘R’ huyó del lugar.

Christian “R” fue detenido el 6 de diciembre de ese año en Escobedo, Nuevo León, y posteriormente vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa; desde entonces permanecía bajo prisión preventiva justificada.

Christian de Jesús “R” deberá permanecer dentro del domicilio y solo podrá salir para acudir a las audiencias del juicio oral que podría comenzar entre enero y febrero del 2027.