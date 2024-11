Caso Melanie Barragán: Joven sale de primera cirugía tras ataque de su novio en Tamaulipas

Melanie de Jesús Barragán Guzmán se encuentra bien y en recuperación tras ser sometida a la primera de varias operaciones que requiere. Este miércoles la intervención fue en su ojo izquierdo y el pómulo, informó la mamá de la joven.

Melanie de Jesús fue agredida por su novio Christian de Jesús “R”, cuando ambos asistieron el 31 de octubre a una fiesta de Halloween en un domicilio en la colonia Revolución Verde de Ciudad Madero, en Tamaulipas.

“El cirujano nos dijo que salió con éxito y que la niña nada más está en recuperación porque está bajo anestesia; ya una vez que pase la anestesia, vamos a ver cómo evoluciona”, dijo María del Socorro Guzmán Elorza.

De acuerdo con el parte médico, Melanie de 20 años, tuvo lesiones en el piso de órbita del ojo izquierdo, lo que fue reparado mediante la operación a la que se sometió esta mañana en el Hospital General Regional número 6 del IMSS.

“Probablemente en una semana le quiten los puntos, le operaron lo que es el pómulo, le pusieron una malla para que no se hernie, falta su naricita y demás detalles, pero esos van poco a poco”, agregó la madre de la joven.

Exigen justicia para Melanie y detención de Christian

De acuerdo con la mamá de Melanie, el noviazgo entre su hija y Christian, de 25 años, no tenía problemas, sin embargo, hoy reconoce que hubo algunas señales de advertencia que no identificó.

“Ella me dice que no, pero, pues siempre tenía algunos moretoncillos por ahí y todo eso, pero, pues eso me llamaban a mí la atención, me hacían ruido y creo que eso eran señales de alerta”, dijo la madre.

La señora María del Socorro aclaró que hasta el momento Christian no ha sido detenido, pero exigió a las autoridades que den con el responsable de la agresión que mantiene postrada a su hija para que se haga justicia.

“Si ustedes lo han visto o tienen alguna información, por favor háganlo saber, porque sí es importante para nosotros que se haga justicia y que no quede impune, como madre es un dolor inmenso, es un dolor muy fuerte, es algo que te ciega, es algo que te nubla la vista, mueres de rabia, de impotencia, de sentimiento”.

Explica que el día en que Melanie fue ingresada al hospital del IMSS, los padres de Christian y una hermana se presentaron para tratar de reparar el daño que su hijo había causado a la joven, “yo les dije que si lo querían reparar, bueno, que entregaran al hijo”.

Hoy, reconoce que la familia esconde a Christian, “no ha dado la cara, ni se ha presentado, está escondido, y yo quiero que sea justicia para Melanie, que esto no quede así, que no quede impune todo esto”, apuntó.

La señora María del Socorro dijo que en medio del dolor de ver a su hija postrada en cama, agradece las muestras de cariño y apoyo que ha recibido, al personal médico, a los amigos de Melanie y en especial a Danna Paola que se convirtió en su heroína al arriesgar su vida propia por defender a su amiga.

“A Dana Paola el agradecimiento totalmente, por ser una superheroína, por arriesgarse, por dar la vida por mi niña también para defenderla, a los chicos también, tenemos palabras, a Dana le agradezco todo de corazón, ese acto que hizo Dana por Melanie fue un acto de valentía”, puntualizó la madre de Melanie.