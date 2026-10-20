Feminicidio de Camila en Taxco: Dan 67 años de cárcel a dos hombres por el asesinato de la niña de 8 años

Camila, de 8 años, fue víctima de feminicidio en marzo de 2024 en el barrio de La Florida, en Taxco de Alarcón, Guerrero.

Dos hombres identificados como José Ricardo N. y Axel Alejandro N. fueron sentenciados a 67 años y seis meses de prisión cada uno por el feminicidio de la niña Camila, una menor de 8 años de edad, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero identificó con el seudónimo de ‘Angelito’.

Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2024 en el barrio de La Florida, en Taxco de Alarcón, durante el periodo vacacional de Semana Santa, en un caso que provocó una amplia indignación social en Guerrero.

La Fiscalía estatal informó que, durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a cada sentenciado, además de la pena de prisión, una multa de 81 mil pesos y el pago de cinco millones 75 mil pesos por concepto de reparación del daño.

En la resolución también se ordenó a las autoridades municipales de Taxco ofrecer una disculpa pública a la madre de la menor, debido a los señalamientos que la responsabilizaban de no haber cuidado a su hija.

El tribunal determinó que esas expresiones reproducían estereotipos de género.

El caso ya había derivado en una sentencia condenatoria en agosto de 2024 contra un adolescente de 17 años, señalado como coautor del feminicidio.

En ese momento, se le impusieron cinco años de internamiento, una amonestación y la obligación de reparar integralmente el daño.

Con las dos sentencias dictadas contra los adultos, la FGE informó que obtuvo tres resoluciones condenatorias por el feminicidio de Camila: una en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y dos en el sistema de justicia penal para adultos.

Hasta el momento, los familiares de la niña no han emitido un posicionamiento público sobre las recientes sentencias.