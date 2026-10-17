Fiscalía de Guerrero asegura oficinas en Taxco por caso de funcionarios ligados a La Familia Michoacana

La Fiscalía de Guerrero realizó un operativo en las oficinas de Seguridad Pública de Taxco.

Las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Taxco de Alarcón, Guerrero, fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de una diligencia ministerial realizada la mañana de este sábado, en el contexto de la detención de dos funcionarios municipales señalados por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

El Ayuntamiento confirmó la intervención mediante un comunicado difundido por la tarde, en el que informó que las autoridades ministeriales ingresaron a las instalaciones municipales alrededor de las 08:00 horas y concluyeron las actuaciones aproximadamente dos horas después.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Sin embargo, la administración municipal no precisó cuáles áreas quedaron bajo resguardo ni si se efectuaron otras diligencias dentro de las oficinas.

La intervención ocurre después de que la Fiscalía reportara la detención de José Carlos ‘N’, director de Reglamentos del municipio, y Jerónimo ‘N’, elemento activo de la Policía Municipal, quienes son investigados por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la información ministerial, ambos son señalados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana.

Las investigaciones están relacionadas con la privación de la libertad del padre del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, un caso que involucra a funcionarios del gobierno local y a un integrante de la corporación policial.

Tras las diligencias, el gobierno municipal aseguró que trabaja para garantizar la continuidad de los servicios de seguridad y la atención a la ciudadanía, además de manifestar su disposición para colaborar con las autoridades responsables de las investigaciones.

Asimismo, puntualizó que corresponde a la Fiscalía General del Estado informar sobre las actuaciones ministeriales y la situación jurídica de los detenidos, debido a que el caso se encuentra bajo su competencia.

Así fue el secuestro del alcalde de Taxco y su padre

El 11 de abril de 2026, Juan Vega Arredondo (director del Hospital IMSS-Bienestar de Taxco), padre del alcalde de Taxco, fue interceptado por un grupo armado en la carretera Taxco-Cuernavaca.

El 13 de abril, el alcalde Juan Andrés Vega también fue privado de la libertad cuando salió sin escoltas a intentar localizar y negociar la liberación de su padre.

Ese mismo 13 de abril, un operativo coordinado por fuerzas federales, del Estado de México y de Guerrero logró rescatar a ambos sanos y salvos en el municipio de Pilcaya.

Las investigaciones vincularon el crimen con el cártel de La Familia Michoacana.