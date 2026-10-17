Autobús de las obras del Tren de Pasajeros México-Querétaro vuelca; hay 2 personas muertas y 20 heridos

Tras la caída del camión, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a las personas afectadas.

Un autobús que transportaba trabajadores de las obras del Tren de Pasajeros México-Querétaro volcó la mañana de este sábado a la altura de la comunidad de Agua Azul, en el municipio de El Marqués, Querétaro.

De manera preliminar, se reporta la muerte de dos trabajadores y al menos 20 personas lesionadas.

Se sabe que el grupo de trabajadores de la construcción viajaban a bordo de un camión de transporte de personal y se dirigían a la zona de obras del tren de pasajeros.

Pero aparentemente el chofer del autobús perdió el control de la unidad y terminó por salirse del camino de terracería y volcó a un tramo en construcción de las obras del tren México-Querétaro hasta caer a una zanja de aproximadamente 10 metros de profundidad, excavada como parte de los trabajos ferroviarios.

Tras la caída del camión, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a las personas afectadas y realizar las maniobras de rescate.

Los paramédicos revisaron a los trabajadores, pero se confirmó que uno de ellos ya no contaba con signos vitales mientras que al menos otros 20 trabajadores fueron atendidos en el lugar,

De los 20 lesionados, 18 fueron clasificados en código verde, uno en amarillo y uno más fue trasladado de gravedad en código rojo hacia el hospital de Pedro Escobedo, Querétaro. Minutos más tarde se reportó el fallecimiento de este.

Por el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial las circunstancias que provocaron el accidente.

Tampoco se ha confirmado la identidad de los dos trabajadores que habría perdido la vida o sobre el estado de salud de cada una de las personas lesionadas.

El Gobierno de México no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al hecho. La zona del percance quedó bajo resguardo por parte de policías municipales de El Marqués y elementos del Ejército Mexicano.

Mientras tanto, personal de servicios periciales y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, acudieron al lugar para poder llevar a cabo las diligencias forenses y las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Las autoridades solicitaron la intervención del servicio de grúas para poder remover el camión que quedó con elevados daños materiales tras caer hasta el fondo de la zanja de las obras ferroviarias.

Ante este accidente registrado en las obras del Tren de Pasajeros México-Querétaro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro informó que se encontraba preparado para brindar atención a los pacientes en caso de que fueran trasladados a sus instalaciones.