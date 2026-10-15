Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 15 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del 15 de octubre desde Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 15 de octubre desde Palacio Nacional.

La mandataria podría referirse a los resultados de la consulta en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social respecto al aumento salarial propuesto por las autoridades.

La consulta entre los trabajadores del IMSS sindicalizados fue atropellada y envuelta en varios reproches, incluidas irregularidades como la falta de boletas con folio.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 14 de octubre?

En la mañanera anterior, la presidenta Sheinbaum señaló que Estados Unidos no presentó las suficientes pruebas sobre el presunto financiamiento del Cártel del Noroeste a las campañas en Tamaulipas, luego que fueran sancionadas personas y empresas presuntamente ligadas a este esquema.

La mandataria señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tampoco tiene evidencias de los presuntos vínculos de empresas con el grupo delictivo que opera en Tamaulipas.

Por otro lado, la mandataria firmó el decreto para obligar a las plataformas a eliminar el contenido que incite a la violencia tras los recientes casos de ataques en escuelas de Michoacán, Coahuila y la Ciudad de México, donde jóvenes presuntamente fueron incentivados por personas con las que tenían contacto en redes sociales.