Tormenta ‘Rachel’ deja inundaciones y familias desaparecidas en BC: Hay 7 personas sin localizar

Al menos dos familias no han sido localizadas tras las fuertes lluvias por la tormenta 'Rachel' en Baja California.

El impacto de la tormenta tropical ‘Rachel’ y sus remanentes dejaron múltiples daños humanos y materiales, lo que afectó durante todo el fin de semana a los habitantes de la península de Baja California.

Fuerzas de emergencia informaron que atendieron más de 4 mil reportes al C5, con más de 200 rescates y 10 reubicaciones de personas en zonas de riesgo tras las lluvias provocadas por la tormenta ‘Rachel’.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana atendió un total de 64 incidencias entre el sábado 10 y domingo 11 de octubre, desde inundaciones, derrumbes, caída de árboles y postes, hasta el rescate de siete personas que quedaron en una vivienda inundada.

Varias colonias de la ciudad presentaron inundaciones causadas por drenaje bloqueado por basura que obstaculizaba los tubos, además, automóviles también quedaron afectados por el agua de la lluvia.

Tormenta ‘Rachel’: Reportan desaparecidos tras fuertes lluvias

En Ensenada, la situación es de alerta luego que las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen las labores de búsqueda de cuatro integrantes de una familia que permanecen desaparecidos desde la tarde del sábado en la zona de la delegación Maneadero.

En Lomas de Mendoza, una familia de tres personas también se encuentra en calidad de no localizadas; en ambos casos hay adultos y menores de edad.

En el puerto también se localizó un cuerpo, el cual todavía no se identifica y por lo tanto se desconoce si pertenece a uno de los miembros de las familias desaparecidas, como pasó con el huracán ‘Polo’.

La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila, visitó Ensenada para hablar con los afectados de la colonia El Paraíso, así como a personas resguardadas en el refugio de Maneadero.

En la capital del Estado, Mexicali, los cuerpos de emergencia realizaron labores de rescate de personas en sus vehículos atrapados y arrastrados por la corriente de las lluvias que tuvieron momentos de tormenta eléctrica.

Para el lunes se estima que haya menos lluvias fuertes; sin embargo, el Gobierno del Estado decidió suspender las clases presenciales en todos los niveles educativos para pasar a una modalidad en línea.

Para el inicio de semana se espera que las precipitaciones pudieran dejar acumulados en el rango de chubascos en los municipios de Tijuana, Tecate, Ensenada y San Felipe y lluvias aisladas en Playas de Rosarito y San Quintín.