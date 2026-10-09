‘Rachel’ toma segundo aire en el Pacífico: Entrará como tormenta a Baja California y se irá a EU

Se prevé que, luego de que impacte sobre territorio mexicano, la tormenta ‘Rachel’ se desplace hacia California. (Foto: SMN)

La tormenta tropical ‘Rachel’, que se intensificó el pasado miércoles a huracán y luego se fue debilitando, continúa su trayectoria por el Pacífico y se acerca a las costas de Baja California, donde se prevé que agarre su ‘segundo aire’ y toque tierra este fin de semana.

A través de un video, el Servicio Meteorológico (SMN) informó que ‘Rachel’ impactaría como una tormenta tropical muy cerca de Ensenada y Tijuana, por lo que se prevén lluvias fuertes, viento y oleaje en estos municipios.

Actualmente, la tormenta tropical ‘Rachel’ se localiza a 1,505 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas; además, presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 7 km/h.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta ‘Rachel’?

El SMN informó que, debido a la trayectoria de ‘Rachel’, se estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical en la costa oeste de Baja California, desde San José de las Palomas hasta la frontera México-Estados Unidos.

Además, se mantiene vigilancia en la costa este de Baja California desde la Isla San Luis hasta Puerto Peñasco.

Se prevé que, luego de que impacte sobre territorio mexicano, la tormenta ‘Rachel’ se desplace hacia California, Estados Unidos, donde llegará el lunes por la mañana y también ocasionará lluvias.

Por la tarde del lunes, ‘Rachel’ podría llegar a los límites de Nevada y Utah.

Evolución de la tormenta tropical ‘Rachel’ en el Pacífico

‘Rachel’ evolucionó a huracán de categoría 1 el pasado miércoles de septiembre en aguas del océano Pacífico, apenas un día después de que ‘Polo’ tocara tierra en dos ocasiones en el noroeste de México.

El ciclón alcanzó la categoría 2 durante la madrugada, casi un día después de convertirse en huracán categoría 1.

Un día después, ‘Rachel’ alcanzó la categoría 3, tras intensificarse “rápidamente” en su avance frente a las costas del Pacífico mexicano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el sábado, se debilitó y volvió a ser un huracán de categoría 1; sin embargo, sí llegó a provocar lluvias muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur.

¿Cómo el huracán ‘Simón’?

Mientras ‘Rachel’ avanza, ya como una tormenta tropical en el Pacífico, un poco más lejos, ‘Simón’ se intensificó a huracán y amenaza las costas de Jalisco y Nayarit.

‘Simón’ se intensificó este viernes a huracán categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras mantiene su avance hacia el occidente del país.

Se prevé que impacte como huracán de categoría 4 cerca de Puerto Vallarta y continúe su avance por Nayarit.