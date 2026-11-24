Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que Guadalupe Taddei no ha sido detenida porque no existe una orden de aprehensión en su contra y la investigación continúa en etapa de integración.

Cuestionada sobre los motivos por los que la Fiscalía no ha detenido a Guadalupe Taddei, pese a los señalamientos de presuntos delitos como corrupción y enriquecimiento ilícito, Godoy reiteró que la FGR únicamente puede ejecutar una detención cuando cuenta con una orden judicial.

“Que la Fiscalía General de la República va a detener a alguna persona cuando tiene una orden de aprehensión. En este caso no tengo ninguna orden de aprehensión. Estoy en la integración de la investigación”, respondió.

La fiscal también fue cuestionada sobre los posibles riesgos de fuga de Taddei, luego de que se mencionara que algunos de sus familiares han sido vistos en Francia y otros países, así como por la diferencia de actuación de la FGR en otros casos.

Al respecto, Ernestina Godoy comparó la situación con la detención de Ernesto Ruffo, relacionada con las investigaciones por huachicol fiscal, y explicó que se trataba de un expediente distinto, pues en ese caso ya existía una orden de aprehensión derivada de una investigación de larga duración.

“En el caso que usted menciona (Ernesto Ruffo), existía una orden de aprehensión precedida de una investigación no reciente, sino una investigación larga en relación con el huachicol fiscal. Esa es la diferencia. Cuando yo tengo una orden de aprehensión, detengo, sí”, afirmó.

FGR analiza videos y pruebas contra Guadalupe Taddei

Sobre las pruebas que forman parte de la investigación, Ernestina Godoy indicó que la Fiscalía se encuentra analizando la documentación y la información disponible, incluidos los videos que han sido señalados como posibles elementos de prueba contra la extitular del INE.

Sin embargo, aclaró que las grabaciones deberán someterse a un análisis pericial para confirmar su autenticidad y descartar cualquier alteración o distorsión antes de que puedan ser consideradas por las autoridades.

“Para mí, un video tiene que ser que los peritos me digan que es auténtico, que no hay ninguna distorsión, etcétera, para poderlos tomar en cuenta. Si no, no se toman en cuenta. Y no han sido sometidos. Estamos en eso”, explicó.

La titular de la FGR reiteró que la investigación sigue en curso y que, por ahora, la institución se encuentra en la etapa de revisión e integración de los elementos disponibles.