Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos, respondió a los señalamientos de Claudia Sheinbaum y la acusó de debilitar la autonomía del INE. (Cuartoscuro)

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos, respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum en su contra y contra integrantes de su grupo político, a quienes relacionó con la crisis de corrupción que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE). En una carta pública, el dirigente acusó a la mandataria de restaurar prácticas del antiguo régimen priista y abandonar las causas democráticas que ambos defendieron en el pasado.

“Ustedes han restaurado lo que con tanto trabajo, cientos de vidas arrebatadas de compañeros, dos generaciones de mexicanos logramos transformar”, escribió Acosta Naranjo en el documento fechado este domingo 22 de noviembre, en el que también acusó al gobierno de echar abajo las conquistas democráticas que permitieron a la izquierda llegar al poder.

El dirigente sostuvo que la crisis del INE es responsabilidad de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, a quien calificó como una figura cercana a Morena y respaldada por Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También cuestionó que la presidenta remontara los antecedentes del caso a principios de los años ochenta, cuando Juan Carlos Padilla, integrante de su grupo político, contrató a dos abogados recién egresados, José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes cuatro décadas después fueron señalados por sus vínculos con Taddei.

Acosta Naranjo cuestiona a Sheinbaum por su relación con el viejo régimen priista

En su carta, Acosta Naranjo explicó que su reproche hacia Sheinbaum tiene que ver con su participación en las luchas democratizadoras posteriores al movimiento estudiantil de 1968, una trayectoria que, afirmó, no comparte con López Obrador.

Sobre el expresidente, señaló que en aquellos años decidió afiliarse al PRI de Luis Echeverría y escribir himnos para ese partido. En contraste, recordó que él y la actual mandataria coincidieron en la organización Punto Crítico, fundada, entre otros, por Raúl Álvarez Garín, dirigente del movimiento de 1968.

El presidente de Somos también cuestionó el cambio de postura política de Sheinbaum y le recordó que su obligación constitucional es gobernar para todos los mexicanos, no solamente para quienes pertenecen a su partido.

Entre sus cuestionamientos, preguntó por qué la presidenta critica al expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, mientras protege a Manuel Bartlett y a Guadalupe Taddei. También reprochó que, según su postura, ataque al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, mientras protege a los mandatarios Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal.

Acosta Naranjo acusa a Sheinbaum de atacar a opositores frente a militares

Otro de los señalamientos del dirigente estuvo relacionado con el desfile cívico-militar del 20 de noviembre, durante el cual Sheinbaum lanzó críticas contra sus opositores y advirtió que volverán a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones de 2027.

“Ahora usas los festejos del 20 de noviembre para delante de los mandos militares atacar y agredir a los opositores civiles”, reprochó Acosta Naranjo en su carta.

El dirigente también acusó a la presidenta de promover la militarización de la vida nacional y de intervenir en el proceso electoral, además de cuestionar las campañas anticipadas de los aspirantes de Morena.

Sobre el futuro del INE, advirtió que la autonomía del organismo está en riesgo y recordó que su independencia permitió procesos como la llegada de Cuauhtémoc Cárdenasal gobierno de la Ciudad de México, la pérdida de la mayoría priista en la Cámara de Diputados y la primera alternancia en la Presidencia de la República.

Finalmente, sostuvo que Morena debe asumir la responsabilidad por el nombramiento de Taddei y las facultades que recibió para designar a los altos directivos del organismo electoral.

“La corrupción de Taddei es de Taddei y de Morena, la fuerza que la puso ahí y la que le dio superpoderes para nombrar altos directivos a su antojo”, escribió.