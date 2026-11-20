Los abogados de Ruffo promovieron un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California para que se reestablezcan sus cuentas bancarias. (Cuertoscuro).

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, pidió que descongelen sus cuentas bancarias, ya que no ha podido cobrar su pensión, luego de obtener prisión domiciliaria.

“Mis cuentas bancarias, pensiones están congelados, no recibo yo ningún ingreso, estoy viviendo porque mi familia y amigos traen cosas a la casa, alimentos y de junta dinero pagar pagar luz, agua y todo eso”, dijo en una entrevista radiofónica.

Explicó que su abogado ha hecho las gestiones correspondientes para que le liberen su cuenta bancaria y las pensiones se reestablezcan.

El exgobernador dijo que señala formalmente como autoridades responsables a los titulares de la Secretaría de Bienestar, del Gobierno Federal, de la Subsecretaría de Bienestar, la Dirección General para la Operación de Programas Sociales; además del Delegado Estatal en Baja California, el Director Regional de Programas para el Desarrollo y al representante legal del Banco del Bienestar.

Fue a finales de septiembre de 2026 que Ruffo Appel obtuvo la prisión domiciliaria y salió del penal del Altiplano, luego de más de dos meses de estar en prisión por el presunto delito de contrabando de hidrocarburos.

Por ello, los abogados del exmandatario promovieron un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California.

En el documento reclaman la inmovilización, retención, bloqueo y congelamiento de su cuenta del Banco del Bienestar, en la que se le depositaban el dinero correspondiente su beneficio económico de persona mayor de 66 años.

¿De qué se le acusa a Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto ‘N’ fue detenido el jueves 16 de julio por el caso de huachicol fiscal ocurrido en Coahuila.

El exgobernador aseguraba que desde septiembre de 2025 había investigaciones en su contra, por estar ligado a la empresa detrás del contrabando de combustible, pero que estas obedecían a asuntos políticos.

En una entrevista para Radio Fórmula, el exmandatario estatal explicó que él no era accionista mayoritario de la empresa Ingemar S.A. de C. V., involucrada en el resguardo y traslado de 15 millones de litros de combustible de extracción ilegal y que las autoridades descubrieron en 129 ferrotanques en Coahuila.