INE llega al pleno con la bolsa recortada: Diputados votarán el Presupuesto de Egresos 2027 este lunes

La Cámara de Diputados votará este lunes el PEF 2027, que contempla un nuevo recorte al INE por mil millones de pesos. [Foto: Cuartoscuro]

Con cuatro “cambios de última hora”, como los llamó el coordinador de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dio otro tijeretazo al INE con un nuevo recorte de mil millones de pesos a su gasto del año próximo, cuando habrá elecciones locales y federales intermedias para renovar la propia Cámara baja.

Quedó intacto el monto de los 10.6 billones de pesos para el gasto público federal, pero con este nuevo apretón van 6 mil millones que le recortan al órgano electoral, que pasa de los 42 mil 274 millones que solicitó en septiembre a 36mil 912 millones de pesos.

El dictamen quedó aprobado, en lo particular, con 30 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 13 en contra del PAN, PRI y MC –que lo avaló en lo general–, y se turnó al pleno de los 500 diputados para iniciar su discusión y votación desde hoy.

Entre los cambios, PT y Morena presentaron cuatro reservas que fueron admitidas de inmediato por la mayoría de la ‘4T’.

La primera reserva la presentó el diputado del PT Jorge Ortiz, que planteó un nuevo ajuste al INE de 618 millones de pesos para destinarlos a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al rubro de la Expansión de Educación Inicial. Con esta nueva bolsa, este programa eleva sus recursos de 866 millones a 1,484 millones.

Sobre esta reserva, la diputada panista Noemí Luna acusó que estos recursos que pidió el PT se destinarán a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que opera ese partido.

Su compañero, el panista Saúl Téllez aseguró que esos Cendis “son la caja chica que usa el PT y su dirigente, Alberto Anaya, para enriquecerse los bolsillos; es la caja chica corrupta y electoral del PT”.

La segunda reserva la presentó la diputada de Morena Merilyn Gómez, presidenta de la Comisión de Presupuesto, y propuso otro recorte al INE, por 361 millones de pesos para reasignarlos al Ramo 54 de Mujeres, cuyo monto se incrementa de 2,269 millones a 2,631 millones.

En una tercera reserva que presentó la misma legisladora, planteó otro ajuste al INE de 20 millones de pesos para transferirlos al ramo de Turismo, con lo que su gasto pasó de mil 851 a mil 871 millones de pesos.

En una cuarta reserva, la diputada atendió una petición del Poder Judicial, de desagregar su presupuesto y dejar preciso por separado que, de los 72 mil 264 millones de pesos que le corresponden, 61 mil 636 millones van al Órgano de Administración Judicial; 5 mil 628 millones a la Suprema Corte; 3 mil 778 millones al Tribunal Electoral y mil 220 millones al Tribunal de Disciplina Judicial.