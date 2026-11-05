Presupuesto 2027: Diputados aprueban en comisión gasto de 10.6 billones de pesos

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro avaló el dictamen con 33 votos a favor y 12 en contra.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para el próximo año.

El proyecto recibió 33 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. Tras este aval, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que la discusión en el Pleno comenzará el lunes 9 de noviembre.

El dictamen generó críticas de la oposición por el endeudamiento previsto y los recursos destinados a sectores como salud e infraestructura. Sin embargo, contó con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

¿Cuánto dinero contempla el Presupuesto 2027?

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez, destacó que el gasto proyectado representa un incremento real de 1.3 por ciento respecto a 2026.

Entre las principales asignaciones del proyecto destacan:

Programas sociales: más de un billón de pesos.

más de un billón de pesos. Gasto federalizado: tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos, con un aumento real de 4.6 por ciento.

tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos, con un aumento real de 4.6 por ciento. Inversión: un billón 133 mil 613.2 millones de pesos, de los cuales 90.5 por ciento se destinará a infraestructura física.

El proyecto también incorpora dos nuevos anexos presupuestarios: uno para movilidad y seguridad vial, con 175 mil 45 millones de pesos, y otro para diversidad sexual y de género, que contempla 43 mil 369 millones de pesos.

PAN y PRI cuestionan endeudamiento y recursos para salud

Durante la discusión, legisladores del PAN y del PRI cuestionaron el endeudamiento previsto de 1.7 billones de pesos, así como las asignaciones que consideran insuficientes para atender las necesidades de hospitales, medicamentos, carreteras y municipios.

En contraste, Morena, PVEM y PT defendieron la distribución del gasto, al destacar los recursos destinados a programas sociales y proyectos de inversión. Movimiento Ciudadano también votó a favor del dictamen.

¿Cuándo se aprobará el Presupuesto 2027?

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública continuará la discusión de las reservas este viernes 6 de noviembre. Posteriormente, el dictamen será sometido a discusión y votación en el Pleno de San Lázaro, a partir del lunes 9 de noviembre.

La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos, una facultad exclusiva de San Lázaro que no requiere la intervención del Senado.

Con información de Quadratín.