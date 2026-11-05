INE multa a Morena con 58 mdp por afiliación indebida; también sanciona al PAN y al Verde

Las sanciones se desprenden de 29 proyectos relacionados con presuntas infracciones a la normativa electoral. (Cuartoscuro).

¿Sabes si alguien te afilió a un partido político sin tu consentimiento? El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa de 58 millones 490 mil 437 pesos en contra de Morena por la indebida afiliación de ciudadanos; también multó al Partido Verde con 401 mil 930 pesos y al PAN con 115 mil 72 pesos por la misma conducta.

En sesión de Consejo General, la mayoría de consejeros avaló 29 proyectos relacionados con presuntas infracciones a la normativa electoral, siendo la mayoría procedimientos por afiliación indebida y uso no autorizado de datos personales, en los que se acreditó la vulneración al derecho de libre afiliación de personas ciudadanas.

La multa se suma a la de 36 millones 892 mil 16 pesos que impuso el 15 de octubre en contra de Morena por la misma conducta, por lo que en menos de un mes el partido oficialista suma más de 95 millones de pesos en sanciones.

El representante de Somos ante el Consejo General, Emilio Álvarez Icaza, dijo que Morena acumula 128 millones de pesos en sanciones por indebida afiliación y advirtió que esa una estrategia generalizada por parte del partido oficialista para afiliar sin consentimiento.

El representante también indicó que Morena pagará la multa con recursos públicos, por lo que la conducta no es menor.

“No es poco, pero lo que más nos preocupa es el uso indebido de los recursos públicos para posibles afiliaciones y se está generando una tendencia. Reconocemos y establecemos la diferencia que exista del partido hacer su proceso y campaña de afiliación. Está bien, si tienen síndrome de Partido Comunista Chino no importa, es su completo derecho”, sostuvo.

¿Cómo afiliaron a personas sin su consentimiento?

El INE señaló tres asuntos relacionados con personas aspirantes a Supervisoras Electorales (SE) y Capacitadoras Asistentes Electorales (CAE), que presuntamente proporcionaron información falsa al Instituto respecto de su afiliación partidista, se determinó que la infracción quedó acreditada,

Por ello, el máximo órgano de dirección aprobó imponer amonestaciones públicas a las personas involucradas y dar vista a la Secretaría Ejecutiva del INE para analizar las irregularidades detectadas en la aplicación oportuna de los apercibimientos previstos en la Adenda del Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Asimismo, aprobó dar vista a los órganos de Control Interno de la Alcaldía Iztapalapa y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que determinen, lo que en derecho corresponda en el ámbito de sus atribuciones, debido a que autoridades municipales no atendieron requerimientos de información realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) respecto de permisos para colocar propaganda electoral en la vía pública.

¿Cómo saber si estoy afiliado a Morena u otro partido político?

Puedes consultar directamente en el Instituto Nacional Electoral (INE) si apareces en el padrón de afiliados de Morena o de cualquier otro partido político.

El trámite es gratuito y puedes hacerlo por internet. No necesitas acudir a una oficina.