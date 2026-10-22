Jasmin Bugarín ‘salta’ del Verde a Morena: Ariadna Montiel oficializa su afiliación

Jasmin Bugarín cambia de camiseta: deja el Verde y se incorpora a Morena. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Jasmin Bugarín)

Jasmin Bugarín ‘saltó’ del Verde a Morena. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, oficializó la afiliación al partido de la virtual candidata a la gubernatura de Nayarit.

“Comentarles que Jasmin nos comunicó que ella quiere ser militante de Morena. Ya es de Morena, ya la afiliamos a Morena. Va a estar con nosotros como militante y yo le agradezco que tenga esa decisión”, dijo en conferencia de prensa desde Tepic, Nayarit.

Montiel aseguró que se trató de una decisión voluntaria de Bugarín y celebró que un perfil “tan bueno como ella” se hubiera unido a las filas del partido guinda.

En su participación, Jasmin Bugarín, ya con un chaleco con los colores y el logo de Morena, comentó que había acordado con la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México su salida, pero determinaron esperar hasta hacerla oficial.

“Le había expresado mi intención de poder formalizar mi adhesión, mi militancia, formalmente a Morena. Platicado con el Partido Verde, lo hice en su momento con la dirigencia nacional”, explicó.

Bugarín inició su carrera en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde militó y participó activamente desde 2012 hasta 2019, cuando pasó a las filas del Partido Verde. En su trayectoria por ambas organizaciones políticas, logró cargos estatales y federales como legisladora.

Bugarín inicia trámite para renunciar a doble nacionalidad

El pasado 2 de octubre, Jasmin Bugarín estuvo en Guadalajara para iniciar el trámite necesario para renunciar a su ciudadanía estadounidense en el consulado de aquel país, ante la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar que personas con doble nacionalidad lleguen a cargos de elección popular.

“La soberanía de México es un principio irrenunciable, que debemos proteger y defender. (...) Responde a mis convicciones y a mi lealtad con México. México es mi patria y mi compromiso y la razón de mi servicio público”, dijo en un video que difundió en sus redes sociales.

Previo a que iniciara dicho trámite, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que Jasmin Bugarín ya había renunciado a su doble nacionalidad desde 2018. Declaración que resultó falsa.

Bugarín nació en Estados Unidos, pero sus padres son originarios de Nayarit y tuvieron que migrar a aquel país para trabajar.

Hasta el cierre de esta nota no existe alguna actualización sobre el avance del trámite ni sobre si este podría concluir antes de que se formalice su candidatura para el estado de Nayarit.