Morena exige aclarar participación de la CIA en operativo en Chihuahua hasta las últimas consecuencias

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió investigar hasta las últimas consecuencias el operativo realizado en Chihuahua en el que presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Durante una conferencia de prensa, la dirigente morenista sostuvo que las investigaciones deben realizarse sin interferencias políticas, con apego a la legalidad y sin permitir que posibles responsabilidades queden impunes.

Montiel respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su ‘mañanera’ de este martes 20 de octubre negó la existencia de acuerdos políticos con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, para ‘entregar’ al exfiscal del estado a las autoridades a cambio de concesiones.

Montiel destacó que de acuerdo con lo dicho por la propia mandataria, no hay pruebas hasta el momento que vinculen a Maru Campos con la autorización del operativo hecho en abril pasado en la sierra de Chihuahua.

Por ello, la dirigente de Morena consideró que cualquier señalamiento contra Maru Campos deberá estar sustentado con investigaciones.

Morena pide buscar a exfuncionario prófugo por operativo en Chihuahua

Montiel también subrayó que el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua está lejos de concluir con el arresto del exfiscal César ‘N’.

La dirigente partidista recalcó que Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, aún está prófugo.

“Se le debe buscar”, expresó Montiel, quien también reconoció el trabajo de la fiscal Ernestina Godoy en las investigaciones.

Montiel insistió en que las autoridades deben esclarecer si existió participación de agentes extranjeros en territorio mexicano sin las autorizaciones correspondientes lo que constituiría un delito de traición a la patria.

Asimismo, destacó el trabajo del gabinete federal de seguridad y aseguró que la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia es fundamental para combatir la impunidad.

Finalmente, pidió que las investigaciones respeten el debido proceso y permitan conocer las responsabilidades de los involucrados en el operativo.