¿Qué sabemos de los hijos de Inés Gómez Mont? Conductora pidió amparo por tratamiento médico de su hija

Un juez federal de EU, rechazó la petición de Inés Gómez Mont para seguir su proceso migratorio en libertad. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que la conductora Inés Gómez Mont fuera detenida en Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), surgieron interrogantes sobre el paradero de sus hijos. Sin embargo, Enrique Artemio, ahijado de Tita Bravo, exsuegra de la presentadora, reveló que cuatro de ellos regresaron a México, mientras que los otros dos permanecen en Estados Unidos.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista para el programa Siéntese quien pueda, en la que Artemio habló sobre el paradero de los seis hijos biológicos de la presentadora, quien permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

La información se dio a conocer mientras Inés Gómez Mont enfrenta un proceso migratorio en Florida. Sus abogados presentaron un recurso judicial para solicitar su libertad, en el que incluyeron documentos sobre el tratamiento médico de una de sus hijas. Sin embargo, un juez federal rechazó la petición este jueves 5 de noviembre.

¿Dónde están los seis hijos de Inés Gómez Mont?

Enrique Artemio aseguró que Inés, Bruno, Javier y Diego, los cuatro hijos que Gómez Mont tuvo durante su matrimonio con el empresario Javier Díaz Bravo, regresaron a México después de permanecer varios años fuera del país.

“Ya están en México. Se retrasaron como dos o tres años en los estudios, pero ya que llegaron a México, los resguardaron muy bien y los niños siguen estudiando, igual que la niña”, señaló.

Sin embargo, no detalló cuándo regresaron al país los hijos de la exconductora de Ventaneando ni quiénes quedaron a cargo de su cuidado.

En cuanto a María y Bosco, los dos hijos que la conductora tuvo con su actual esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, todavía se encuentran en Estados Unidos junto a su padre, quien también enfrenta un procedimiento migratorio y también tiene órdenes de aprehensión en su contra en México.

De acuerdo con esta versión, los seis hijos biológicos de Gómez Mont estarían separados entre México y Estados Unidos. La conductora también considera parte de su familia a ‘Mayito’, hijo mayor de Álvarez Puga, a quien públicamente se refirió como uno de sus hijos.

¿Por qué Inés Gómez Mont solicitó un amparo por su hija?

El pasado 31 de octubre, los abogados de Inés Gómez Mont presentaron un recurso de habeas corpus ante un tribunal federal de Florida, Estados Unidos, para solicitar que un juez revisara la legalidad de su detención migratoria y determinara si podía recuperar su libertad.

Los documentos judiciales no identifican a la hija de Inés Gómez Mont que recibe tratamiento médico ni revelan su padecimiento. No obstante, las declaraciones de Enrique Artemio apuntarían a que se trata de María, la que tiene problemas de salud.

El juez federal Jeffrey Kuntz rechazó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Gómez Mont, quien permanece bajo custodia migratoria desde el pasado 30 de octubre en Florida.

El juzgador determinó que la conductora debía solicitar primero una audiencia ante un juez migratorio para que este evaluara si podía recuperar su libertad bajo fianza mientras continuaba el procedimiento relacionado con su permanencia en Estados Unidos.

La resolución significa que Gómez Mont continuará detenida, pero no representa una decisión definitiva sobre su posible deportación. Su siguiente paso será solicitar que un juez migratorio revise la posibilidad de concederle la libertad bajo fianza.

La presentadora de televisión también enfrenta tres órdenes de aprehensión en México, relacionadas con investigaciones por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.