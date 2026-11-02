Inés Gómez Mont, cada vez más cerca de México: ¿Cuál es el último paso para su extradición?

Inés Gómez-Mont está al borde de su extradición a México, luego de que, tras su detención en Florida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Fiscalía General de la República (FGR) informara que ya pidió a Estados Unidos su detención provisional.

Gómez-Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son señalados por la FGR por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Ambos cuentan con tres órdenes de aprehensión vigentes.

Este procedimiento está previsto en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Para justificar la entrega de Gómez Mont a las autoridades mexicanas, el país requirente debe identificar a la persona buscada, describir los delitos que se le imputan y acreditar que existe una orden de aprehensión en su contra.

El objetivo es evitar que la persona requerida pueda sustraerse de la justicia mientras se integra y presenta el expediente formal.

El último paso para concretar la extradición de Inés Gómez-Mont es que Estados Unidos autorice su entrega a México, una vez que las autoridades de ambos países hayan cumplido con los requisitos legales establecidos en el tratado bilateral.

Las autoridades estadounidenses deben revisar la solicitud y determinar si procede la entrega de la persona a México, por lo que la detención migratoria de Gómez-Mont no significa que su extradición ya esté autorizada ni que su traslado al país sea automático.

¿Por qué fue detenida Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La detención de Inés Gómez-Mont en Florida ocurrió por un asunto migratorio y no como resultado de una solicitud de captura presentada por el Gobierno mexicano.

De acuerdo con la información disponible en el sitio del ICE, la presentadora permanece bajo custodia de esa agencia estadounidense en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida.

En México, la FGR la señala, junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.