Bloquean ‘jugada de último minuto’ de Trump en California: Corte rechaza eliminar supuestos votos ilegales

La Corte Suprema frenó el intento de Trump de separar miles de boletas electorales en California. (Casa Blanca).

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes 2 de noviembre la solicitud para que California separara miles de boletas electorales enviadas por correo, correspondientes a personas que la administración del presidente Donald Trump señala como ciudadanos extranjeros.

La decisión se produjo un día antes de las elecciones intermedias. El máximo tribunal se negó a intervenir en un caso que involucra a 20 mil personas que el gobierno republicano identificó como posibles no ciudadanos en el padrón electoral de California, un estado gobernado por los demócratas.

Por la mañana, el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó ante el máximo tribunal que el Departamento de Justicia ha demostrado que existe una probabilidad suficiente de que California esté a punto de “infringir la ley al contabilizar votos de personas que no son ciudadanas estadounidenses”.

California sostiene que la lista de presuntos ciudadanos extranjeros elaborada por el Departamento de Justicia contiene numerosas imprecisiones y pone en riesgo los derechos de los votantes que sí cumplen con los requisitos legales.

El viernes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló en contra del gobierno de Trump, al considerar, por dos votos contra uno, que el Departamento de Justicia estaba invadiendo facultades que la Constitución reserva a los estados.

Miles votan por correo en California

Las autoridades electorales ya comenzaron a contabilizar las boletas, por lo que es posible que muchos de los votos correspondientes a las 20 mil personas incluidas en la lista del Departamento de Justicia ya hayan sido registrados.

En los documentos presentados durante el litigio contra California, el Departamento de Justicia señaló que, una vez que las boletas son procesadas y contabilizadas, resulta imposible separar los votos cuestionados del resto.

De acuerdo con la legislación estatal, las papeletas enviadas por correo pueden recibirse hasta siete días después de la jornada electoral.

Trump cerró el último fin de semana de su turbulenta campaña para las elecciones intermedias con dos mítines en estados que ganó ampliamente en 2024.

Con más de 54 millones de votos emitidos de manera anticipada, sus recorridos reflejaron la postura defensiva del Partido Republicano ante unos comicios que se han convertido en un referéndum sobre el segundo mandato del presidente.

Los demócratas, en cambio, comenzaron a mostrar divisiones en Michigan, lo que pone en riesgo sus esfuerzos por recuperar el control del Senado.

Haley Stevens, quien compitió contra Abdul El-Sayed en las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos, sorprendió el domingo a dirigentes de su partido al respaldar al candidato republicano Mike Rogers.

-Con información de Bloomberg.