Trump pide a Corte Suprema de EU que ‘le haga la buena’ y apruebe su salón de baile

La administración indicó que el proyecto del salón de baile en la Casa Blanca está completado en un 65 por ciento.

El presidente Donald Trump solicitó la aprobación de la Corte Suprema de Estados Unidos para continuar con la construcción de su nuevo y enorme salón de baile en la Casa Blanca, después de que dos tribunales inferiores dictaminaran que estaba infringiendo la ley al proceder sin la autorización del Congreso.

En un documento presentado este viernes, Trump solicitó a los magistrados una orden de emergencia que permita que la construcción continúe sin restricciones mientras prosigue la batalla legal.

El fallo de un tribunal de apelaciones que bloquea la mayor parte de las obras en superficie entrará en vigor el 21 de agosto, a menos que intervenga la Corte Suprema.

La solicitud convierte la demanda en un enfrentamiento de gran simbolismo ante los intentos de Trump de transformar unilateralmente la estética de la capital del país.

Así será el salón de baile que Trump quiere construir en la Casa Blanca

De completarse, la ampliación del salón de baile tendría 90 mil pies cuadrados, un tamaño mayor que el de la mansión de la Casa Blanca y el Ala Oeste juntas, con un búnker de seguridad en la parte inferior. Trump demolió el Ala Este para dar paso a esta ornamentada estructura.

Trump declaró ante la Corte Suprema que está construyendo un “complejo militar altamente integrado que incorpora un salón de baile clásico, pero de alta seguridad, e instalaciones cruciales para la seguridad nacional”.

La solicitud venía acompañada de nuevas fotos y representaciones del edificio, incluyendo imágenes de un “puerto para drones” en la parte superior de la estructura y un sello dorado sobre la entrada del salón de baile. La administración indicó que el proyecto está completado en un 65 por ciento.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, pidió al grupo que impugnaba la reforma del salón de baile que presentara una respuesta antes del próximo martes, lo que indica la probabilidad de una rápida actuación del tribunal superior.

‘La decisión de construir un salón de baile corresponde al Congreso’

Un juez federal de distrito y un tribunal de apelaciones coincidieron en que debían detenerse las obras en superficie. En un fallo de 2 a 1 emitido el 7 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que el Congreso, y no el presidente, tiene el control sobre la propiedad federal.

“La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso y no es asunto del poder ejecutivo”, escribieron los jueces Patricia Millett y Brad Garcia, ambos nombrados por el Partido Demócrata. La jueza Neomi Rao, nombrada por el Partido Republicano, emitió un voto disidente.

Una cuestión clave es si alguien tiene derecho legal a demandar para impugnar la construcción.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC dictaminó que el National Trust for Historic Preservation de Estados Unidos tenía legitimación para demandar debido a los “intereses históricos, arquitectónicos y estéticos” en juego, así como al impacto en un miembro de la organización que frecuenta la Casa Blanca.

El National Trust es una organización sin fines de lucro, constituida por el Congreso para preservar y promover el patrimonio arquitectónico y cultural del país.