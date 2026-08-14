EU ‘se arma’ contra los cárteles: ¿Qué países se unieron a Trump para enfrentar al narco?

En la imagen, el secretario de Guerrade EU , Pete Hegseth,quien advirtió que se atacará al narco por tierra.

La Coalición Anticarteles de las Américas, impulsada por Estados Unidos, reúne actualmente a 19 países del continente para coordinar acciones contra cárteles de las drogas y otros delitos transnacionales.

La alianza comenzó con la iniciativa presentada por el presidente estadounidense Donald Trump durante la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en marzo de 2026 en Florida. Desde entonces, se incorporaron nuevos gobiernos al mecanismo de cooperación regional.

¿Qué países forman parte de la Coalición Anticarteles de las Américas?

Los países que forman parte de la coalición son Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Re,.pública Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia.

Colombia se convirtió en el integrante más reciente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el ingreso del país durante una visita a Panamá, luego de que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, autorizara operaciones militares conjuntas con Washington para combatir el narcotráfico.

México no forma parte de esta alianza. El país tampoco estuvo entre los gobiernos que suscribieron la declaración inicial del “Escudo de las Américas”.

¿De qué se trata la Coalición Anticarteles de las Américas?

La coalición es un mecanismo de cooperación militar y de seguridad encabezado por Estados Unidos. Su objetivo es coordinar capacidades entre los países participantes para enfrentar a organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad regional.

La estructura contempla intercambio de inteligencia, entrenamiento conjunto, coordinación operativa y acciones para combatir redes vinculadas con el tráfico de drogas.

El mecanismo también contempla operaciones marítimas y una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad de los países participantes.

¿EU atacará por tierra a los narcos en América Latina?

Estados Unidos prepara la posibilidad de realizar operaciones terrestres contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en América Latina, de acuerdo con declaraciones de Hegseth durante su visita a Panamá.

El funcionario señaló que Washington busca desarrollar, junto con países aliados, una capacidad operativa en tierra similar a la utilizada en acciones contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el océano Pacífico.

Hegseth mencionó específicamente la cooperación con Ecuador y Colombia para combatir organizaciones criminales en territorio latinoamericano. También afirmó que los grupos dedicados al tráfico de drogas serán considerados objetivos de las operaciones estadounidenses y de sus socios.