Trump, el bailador: Así van los planes para el salón de baile en la Casa Blanca

La parte de la Casa Blanca que fue demolida para construir un enorme salón de baile en octubre.

La Casa Blanca presentará los planes para su nuevo salón de baile a una comisión federal de planificación este mes, cerca de tres meses después de que comenzara la construcción, afirmó este jueves el jefe del panel designado por el presidente.

“Una vez que se presenten los planes, es realmente cuando comenzará el papel de esta comisión y su personal profesional”, declaró Will Scharf, presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, en la reunión mensual del organismo.

El salón de baile eclipsará a la propia Casa Blanca, pues tiene casi el doble de tamaño (8.300 metros cuadrados). El presidente Donald Trump ha dicho que podrá albergar a 999 personas. Tendrá un costo estimado de 300 millones de dólares, el cual ha aumentado desde las proyecciones iniciales.

Trump comentó en las redes sociales que el salón de baile no costará ni un centavo a los contribuyentes porque está siendo financiado de manera privada por “muchos generosos Patriotas, Grandes Empresas Estadounidenses, y su servidor”.

En septiembre, Trump avanzó con los trabajos de preparación del sitio a pesar de la falta de aprobación de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la agencia del poder ejecutivo que tiene jurisdicción sobre la construcción y las renovaciones importantes de edificios gubernamentales en la región.

Scharf distinguió entre el trabajo de demolición y la reconstrucción, diciendo que la comisión solo tiene jurisdicción sobre esta última. L. Preston Bryant Jr., un ex presidente de la comisión bajo el mandato del presidente Barack Obama, dijo a The Associated Press que el proceso de aprobación típicamente se componía de cuatro etapas, incluida una consulta temprana cuando el proyecto era conceptual.

En octubre, Trump demolió el Ala Este, donde ha propuesto construir el salón de baile. El trabajo de preparación del sitio ha continuado todos los días desde entonces, y el sonido de la construcción puede oírse en medio del ajetreo y el bullicio en la Casa Blanca.

El Ala Este era la base tradicional de operaciones de la primera dama y su personal. Otras oficinas de la Casa Blanca también estaban ubicadas en esa ala.