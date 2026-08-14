Trump ‘ataca’ a drones hechos en China: Les impone arancel del 100% por ser ‘sensibles para la seguridad’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un arancel del 100 por ciento a la importación de determinados drones y componentes considerados sensibles para la seguridad nacional, entre ellos aeronaves no tripuladas de más de 25 kilos de peso máximo al despegue y aquellas equipadas con capacidad de detección térmica.

La tasa más alta se aplicará a los drones más pesados ​​—de más de 25 kilogramos— o aquellos que tengan ciertas características, informó la Casa Blanca. Los drones más pequeños estarán sujetos a un arancel del 25 por ciento, mientras que se aplicarán tasas más bajas a algunos socios comerciales, como Unión Europea y Japón.

El comunicado no menciona a China, pero los aranceles corren el riesgo de reforzar una separación en ambos sentidos con el principal fabricante de drones del mundo que ya está en marcha. También se suman a una sucesión de medidas de represalia adoptadas apenas semanas antes de que se espere que el líder chino Xi Jinping se reúna con el presidente Donald Trump en Estados Unidos.

“A largo plazo, probablemente nos estamos encaminando hacia un escenario de desacople marcado, al menos para ciertos tipos de drones”, dijo Christopher Beddor, director adjunto de investigación sobre China de Gavekal Dragonomics.

“Creo que esto forma parte de un patrón más amplio en el que tanto Estados Unidos como China mantienen su acuerdo comercial básico, pero siguen tomando medidas de relativamente baja intensidad el uno contra el otro”.

Las restricciones de Estados Unidos a nuevos modelos fabricados en el extranjero el año pasado han limitado el acceso de China al mercado estadounidense, mientras que Beijing ha soportado el escrutinio de las exportaciones relacionadas con drones a EU.

Las exportaciones chinas de drones a EU cayó a 50 millones de dólares en el primer semestre de este año, aproximadamente la mitad del nivel registrado un año antes, según datos de aduanas de China.

Las acciones de los fabricantes estadounidenses de drones AeroVironment y Aevex, junto con las del proveedor de componentes Unusual Machines, avanzaron en las operaciones posteriores al cierre tras el anuncio. Las acciones de los principales fabricantes chinos de drones cerraron el viernes con leves ganancias, en línea con los avances observados entre otras empresas de hardware.

¿Por qué Estados Unidos impuso un arancel del 100% a drones?

Según la proclamación, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, concluyó que la penetración de las importaciones de productores extranjeros de drones es “sustancial” y que Estados Unidos depende “demasiado” de sistemas de aeronaves no tripuladas y sus componentes provenientes del extranjero.

A la urgencia de Washington por proteger su industria nacional se suma el hecho de que la guerra de Rusia en Ucrania ha puesto de manifiesto la eficacia militar de los drones, ayudando a ambos bandos a mantener territorio y dando paso a una nueva era de guerra híbrida.

Trump declaró en la proclamación que los sistemas de aeronaves no tripuladas son “esenciales para la seguridad nacional y económica” de EU.

El anuncio se produce después de otras medidas dirigidas al dominio de China en tecnología avanzada. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) tomó en diciembre medidas para bloquear las importaciones de algunos drones fabricados en el extranjero, incluidos nuevos modelos de DJI Technologies, con sede en Shenzhen, que representó cerca del 70por ciento del mercado estadounidense de drones comerciales el año pasado.

Más recientemente, la FCC también prohibió algunos robots e inversores de energía fabricados en el extranjero. Estas restricciones provocaron represalias del Ministerio de Comercio de China, que sometió las exportaciones de drones, sus componentes clave y tecnologías relacionadas que pueden utilizarse con multas militares a una “estricta revisión caso por caso”, entre una serie de contramedidas.

“Esto busca reducir la dependencia de China en drones avanzados y, de manera importante, en componentes, ya que las barreras anteriores de la FCC no cubrían las importaciones de modelos previamente autorizados ni muchos componentes de drones”, dijo Alicia García-Herrero, economista jefa para Asia-Pacífico de Natixis.

China exportó casi 300 millones de dólares en componentes de drones y aeronaves a EU en los primeros seis meses de este año, frente a 580 millones de dólares en todo el año pasado, según la Administración General de Aduanas de China, que no proporciona un desglose separado de los componentes de drones.

La decisión del jueves supone otra medida de Trump para imponer aranceles desde que la Corte Suprema dictaminó en febrero que excedió su autoridad al invocar poderes federales de emergencia para imponer amplios obstáculos globales.

Los aranceles a los drones se basan, en cambio, en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que exige una investigación antes de restricciones permitir a las importaciones por motivos de seguridad nacional.

Trump ha invocado la misma facultad para cobrar aranceles a productos como acero y aluminio, cobre semielaborado, y automóviles y autopartes. Las investigaciones sobre robótica y turbinas eólicas continúan bajo la autoridad de la Sección 232.