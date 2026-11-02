¿Quién es Tucker Carlson, el periodista que advierte sobre un ataque nuclear de EU contra Irán?

El periodista Tucker Carlson causó polémica nuevamente por una publicación en redes sociales en referencia a la guerra en Irán, donde habla sobre un posible ataque nuclear de Estados Unidos.

Tucker Carlson fue el presentador de Tucker Carlson Tonight en Fox News desde 2016 hasta 2023, un programa que introdujo perspectivas de extrema derecha en la política estadounidense. De acuerdo con la enciclopedia británica, Carlson fue acusado de difundir información errónea y desinformación en su programa.

Su programa fue cancelado en abril de 2023 luego de que Fox News llegó a un acuerdo en una demanda por difamación relacionada con afirmaciones falsas sobre Dominion Voting Systems.

Las declaraciones fueron que las máquinas de votación estaban involucradas con un fraude para ‘robar’ las elecciones de 2020 a Donald Trump.

¿Qué dijo Tucker Carlson sobre un posible ataque nuclear?

Carlson reapareció en sus redes sociales para decir que la administración Trump estaría a días de lanzar un ataque nuclear contra Irán, bajo la presión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, el exconductor no precisa cuáles son las fuentes o razones para dichas afirmaciones.

“El objetivo sería la Montaña Pica en el centro de Irán, donde la inteligencia israelí afirma que el gobierno iraní ha reiniciado su programa de enriquecimiento nuclear. Ningún arma convencional en el arsenal estadounidense puede penetrar 300 pies de granito sólido para destruir los túneles donde supuestamente se realiza el enriquecimiento”, dice la publicación.

Por esa razón, la única opción militar es un ataque nuclear por el que Netanyahu llama a Trump todos los días, sobre todo después de los resultados de las elecciones en Israel, debido a que podría quedar fuera como primer ministro y enfrentar las investigaciones en su contra.

“Netanyahu debe mantenerse cerca de Trump. Necesita esta guerra. Con ese fin, ha aplicado la máxima presión a sus aliados más cercanos en la administración, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth y el comandante del CENTCOM Brad Cooper”, agrega Carslon en el post.

¿Qué funcionarios apoyarían a Netanyahu, según Tucker Carlson?

De acuerdo con Tucker Carlson, Netanyahu recibe apoyo de funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado Marco Rubio y el director de la CIA, John Ratcliffe, así como de líderes del partido demócrata.

“El resto de los aliados de larga data de Estados Unidos en Oriente Medio están aterrorizados ante la perspectiva de más guerra”, agrega Carslon, quien dice que por eso el ataque nuclear sería la solución más rápida.

Sin embargo, también advierte que la “lluvia radiactiva de una explosión en tierra en la Montaña Pica contaminaría el Golfo Pérsico, envenenando el suministro de agua para 100 millones de personas”.

Carslon también destaca que un ataque nuclear de EU contra Irán sería un nuevo precedente que ‘desencadenaría’ un efecto dominó para que otros países utilicen este tipo de armamento contra sus enemigos, por ejemplo en Ucrania.