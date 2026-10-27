¿Fin de la era Netanyahu? Oposición toma ventaja en elecciones de Israel y busca formar gobierno

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reacciona tras preparar su boleta para votar en un centro electoral en Jerusalén.

Los votantes israelíes asestaron el martes un duro revés al primer ministro Benjamin Netanyahu, ya que los sondeos a boca de urna indicaban que la oposición obtuvo una sólida mayoría en el próximo parlamento. De momento se desconoce si esos partidos dispares pueden formar un gobierno, lo que probablemente tomará semanas de negociaciones.

El camino más fácil implicaría una asociación del principal rival de Netanyahu, el exjefe militar Gadi Eisenkot, con partidos liderados por árabes, pero eso presentaría complicaciones políticas y podría enajenar a otras facciones de la oposición.

Los sondeos a boca de urna difundidos por las principales cadenas de televisión israelíes indican que el bloque de Netanyahu ganó 50 escaños, la oposición ganó 52 y los partidos árabes ganaron 18. Eso prepararía el escenario para semanas de maniobras políticas antes de que se declare a un primer ministro, o se convoque a una nueva ronda de elecciones.

Eisenkot afirmó que los sondeos a boca de urna mostraban una “falta de confianza” en Netanyahu y prometió formar un nuevo gobierno. Los votantes árabes celebraron los resultados de los sondeos, mientras que los partidarios de partidos de extrema derecha alineados con Netanyahu expresaron su decepción.

Netanyahu aún no había hecho una declaración pública dos horas después de darse a conocer los resultados de los sondeos.

Netanyahu enfrenta el desgaste de 17 años en el poder

Como todas las encuestas, los sondeos a boca de urna están sujetos a posibles errores. Se esperan resultados preliminares en las próximas horas. Los resultados finales se darán a conocer en los próximos días, y podrían variar respecto de los sondeos.

Un resultado inconcluso dejaría a Israel en un limbo político luego de las primeras elecciones nacionales en el país desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La contienda es considerada un referendo sobre los 17 años casi ininterrumpidos de gobierno de Netanyahu, que ya ha dejado a los israelíes sumamente divididos en diversos temas, incluso antes del ataque más mortífero de su historia. Las guerras resultantes en Gaza, Líbano e Irán, junto con la violencia de colonos israelíes en Cisjordania —un territorio palestino bajo ocupación de Israel—-, han avivado la indignación mundial, tensando los lazos con sus aliados más cercanos y alimentando el antisemitismo.

Entre los israelíes, las elecciones son vistas como una lucha por el carácter del Estado, enfrentando a Netanyahu y sus aliados ultranacionalistas y religiosos contra quienes buscan preservar sus cimientos liberales y seculares. La oposición pronto podría tener que lidiar con las divisiones sociales —entre derecha e izquierda, y entre judíos y árabes— que se han ampliado durante el largo y polarizador gobierno de Netanyahu.

Elecciones en Israel: participación alcanza su nivel más alto desde 1999

La participación del 77 por ciento fue la más alta desde 1999, según el Comité Central de Elecciones. Más de 7 millones de personas podían votar, y según reportes, se han recibido decenas de miles de boletas desde el extranjero.

El presidente de Israel tendrá la tarea de pedir al líder del partido con la mejor perspectiva de formar un gobierno —por lo general el que tenga más escaños— que forme una coalición. Si el partido derechista Likud, al que pertenece Netanyahu, emerge como el partido más grande, podría reclamar ese derecho.

Mientras tanto, habrá una fuerte presión sobre Eisenkot para llegar a un acuerdo con los partidos árabes, mientras que Netanyahu y sus aliados probablemente presentarán cualquier alianza de ese tipo como ilegítima e incluso traicionera.

Si ninguno puede, podrían celebrarse nuevos comicios a principios del próximo año. Israel celebró cinco elecciones entre abril de 2019 y noviembre de 2022 debido a un estancamiento similar.

Ningún partido ha obtenido jamás una mayoría absoluta en el parlamento de 120 escaños de Israel, lo que obliga a los líderes políticos a forjar coaliciones. También son posibles gobiernos minoritarios, pero deben depender del apoyo o la cooperación de partidos fuera del gobierno para aprobar legislación.

Netanyahu había advertido previamente que los partidos árabes podrían decidir la elección, ya que estaban recibiendo “un apoyo realmente masivo” y se dirigían a las urnas en números “ sin precedentes”.

La guerra en Gaza, el 7 de octubre y sus consecuencias

Se trata de la primera votación nacional en Israel desde el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza. En Tel Aviv, familiares de exrehenes y de algunas de las personas que murieron en los atentados del 7 de octubre guardaron un minuto de silencio. “Recuerden a todos aquellos cuyas voces ya no están”, dijo Yona Adam, cuya hija, Mapal Adam, fue asesinada.

Israel se ha encontrado cada vez más aislado de la comunidad internacional debido a su conducta en Gaza y en Cisjordania. El apoyo entre la opinión pública estadounidense se ha desplomado, y socios en Europa y otros lugares han impuesto sanciones a Israel. Netanyahu enfrenta una orden de arresto internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad en Gaza, acusaciones que él rechaza.

Sobre las elecciones también pesan las persistentes tensiones con Irán. Netanyahu intensificó sus amenazas antes de la votación,afirmando que Teherán enfrentaría “un golpe devastador” si ataca a Israel.