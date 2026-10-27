Futuro de Benjamín Netanyahu se decide HOY: ¿Qué se elige en las elecciones de Israel?

Tres años después de los ataques de Hamás contra Israel que desencadenaron la guerra de Gaza, los votantes israelíes decidirán si otorgan a Benjamin Netanyahu otro mandato como primer ministro o si dan paso a una nueva era en la política israelí.

Las encuestas sugieren una reñida contienda entre Netanyahu, líder del partido nacionalista Likud, y su principal rival, Gadi Eisenkot, líder del partido centrista Yashar, por el control del gobierno.

Prácticamente no ha habido debate sobre la conducta de Israel en tiempos de guerra en Gaza, su ocupación de gran parte del sur del Líbano y partes de Siria, ni sobre las dos guerras que ha emprendido contra Irán.

En cambio, los candidatos se han centrado en el liderazgo y la moralde Netanyahu; su papel en el colapso de la seguridad del 7 de octubre ; sus esfuerzos por eximir a los judíos ultraortodoxos del servicio militar y la reforma judicial de 2023, considerada por los críticos como un ataque a las instituciones democráticas de Israel.

Participación en elección de Israel supera el 667%, la más alta de su historia

La participación en las elecciones israelíes de este martes 27 de octubre alcanzó el 66.7 por ciento a las 18 horas de Israel, más de 9 puntos por encima de la registrada a esa misma hora en los últimos comicios y la cifra más alta de la historia del país, según informó la Comisión Electoral Central.

Ya son más de 4.8 millones los israelíes que han acudido a las urnas, una alta participación en ciudades como Tel Aviv, donde ya casi alcanzan el 59 por ciento o Jerusalén, cuyas cifras superan el 55 por ciento.

“Advertimos de que en vistas de estas cifras, prevemos que la cantidad de sobres dobles también sea mayor de la que pensábamos, con lo que es posible que el recuento se extienda hasta el jueves por la noche o incluso el viernes pos la mañana”, explicó el presidente de este órgano electoral.

Netanyahu y su rival Gadi Eisenkot llaman a salir a votar

El primer ministro israelí y líder del Likud, Benjamín Netanyahu, votó en un colegio electoral en Jerusalén llamando a los israelíes a ir a las urnas.

“¡Vayan a votar!”, instó Netanyahu a los israelíes en hebreo, según un comunicado, instantes después de que en un videomensaje enviado a los votantes acusara a la izquierda y a los partidos árabes de intentar “robar las elecciones”.

El comentario se produjo después de que la Policía detuviera en el Néguev (sur) a tres sospechosos de haber intentado comprar votos para el partido islamista Raam.

“Mirad, estáis advertidos. Los índices de participación en el sector árabe del sur, sin ir más lejos, son más altos que en el sector judío. Tenéis que salir a votar”, insistió Netanyahu, animando a que “nadie se quede en casa”.

Su principal contrincante, el líder de Yashar!, Gadi Eisenkot, también aprovechó el momento de votar para animar a todos los israelíes a ejercer su derecho a fin de desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, una manifestación permitida de acuerdo con la ley electoral israelí, que no prohíbe hacer comentarios partidistas incluso durante la elección.

“Solo una victoria amplia y significativa sobre el Likud enviará a Netanyahu a casa. Y os pido a todos que lo hagáis”, dijo Eisenkot en un mensaje en hebreo a pie de urna.

Con información de AP y EFE