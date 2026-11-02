Frente frío 4 se extiende en México: ¿Qué estados afectará HOY con bajas temperaturas?

Se espera frío y lluvias para varios estados del norte del país por el frente frío número 4.

Seguirán los días helados. El frente frío número 4 se extiende sobre el norte del país desde este lunes 2 de noviembre. Debido a su interacción con otros fenómenos, se esperan aguaceros en varias entidades del norte.

En su pronóstico general, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el frente frío núm. 4 causará chubascos de 5 a 25 mm en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan lluvias aisladas para este lunes en Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla.

Además, el SMN pronostica que para este lunes, los canales de baja presión y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, causarán aguaceros en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frío y lluvias para el martes 3 de noviembre

Para la madrugada del martes 3 de noviembre, se esperan temperaturas de -5°C a cero grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Así como 0°C a 5°C en zonas se Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Debido al frente frío 4, se esperan lluvias el martes en:

Intervalos de chubascos : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.

En su pronóstico extendido, el SMN de la Conagua Clima indica que para el miércoles y jueves el frente frío no. 4 estará extendido en el oriente del país, por lo que seguirá causando lluvias en varias regiones.

Además, se espera que el viernes 6 de noviembre el sistema frontal número 4 se refuerce por una masa de aire frío causando lluvias en el Valle de México y la Península de Yucatán, así como en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.