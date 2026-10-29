Cuida a tu lomito: ¿Cómo envenenaron a perros en el Parque España de la Condesa?

Autoridades mantienen recorridos de vigilancia en el Parque España tras el envenenamiento de perros en La Condesa. (Cuartoscuro).

Si acostumbras pasear a tu perro por el Parque España, en la colonia Condesa, ten cuidado con lo que encuentra en el suelo. Trozos de carne, longaniza y otros alimentos habrían sido utilizados como cebos para envenenar a perros en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc, donde cuatro animales han muerto y otros dos permanecen bajo atención veterinaria.

Los alimentos contaminados fueron distribuidos en distintos puntos del parque y sus alrededores. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los análisis periciales identificaron metomilo.

“Hasta el momento, los exámenes periciales, nuestros químicos indican que la sustancia es metomilo, que es un insecticida y acaricida altamente tóxico”, señaló la fiscal Bertha Alcalde.

Entre los hallazgos de las autoridades también se encuentra un trozo de salami con una pastilla azul, localizado por policías en el cruce de Juan Escutia y Amatlán. Hasta el jueves 29 de octubre, se habían asegurado 14 posibles cebos en diferentes puntos de La Condesa.

Los primeros casos se reportaron el martes 27 de octubre, cuando una clínica veterinaria de la calle Pachuca alertó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre varios perros que presentaban síntomas de intoxicación después de pasear por el Parque España.

A partir de estos reportes, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal acudieron al lugar y aseguraron los primeros cuatro alimentos sospechosos. Posteriormente, vecinos y autoridades localizaron más restos de comida en el parque y calles cercanas.

¿Cómo colocaron los alimentos envenenados en Parque España?

La investigación apunta a la posible colocación deliberada de alimentos contaminados en espacios frecuentados por mascotas. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han determinado oficialmente quién los distribuyó ni cómo se realizó la colocación de todos los cebos.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó este jueves 29 de octubre a la Fiscalía videos y fotografías proporcionados por vecinos, en los que presuntamente aparece una persona relacionada con los hechos.

El material fue recopilado durante los últimos tres días mediante grabaciones de cámaras particulares y testimonios de habitantes de la zona. La funcionaria señaló que no difundirá los rostros ni las imágenes para no interferir con las investigaciones.

La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó que continúan las diligencias para identificar a los responsables, mediante el análisis de videos, testimonios y pruebas periciales.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

El parque España permanece vacío después de posibles casos de envenenamiento de perros en las inmediaciones en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. (Cuartoscuro). (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué medidas tomaron las autoridades para evitar más envenenamientos?

Después de los reportes, la alcaldía Cuauhtémoc desplegó a más de 100 trabajadores para realizar labores de limpieza en el Parque España, el Jardín Pushkin y la Plaza Río de Janeiro.

En el área canina del Parque España se sustituyó la gravilla, además de que se limpiaron andadores y jardineras para retirar posibles restos de alimentos contaminados.

También se reforzaron los recorridos preventivos con elementos de la SSC, la Brigada de Vigilancia Animal y personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

La alcaldía, además, ofreció asesoría jurídica y acompañamiento a los propietarios de los perros afectados para presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

¿Cómo proteger a tu perro si paseas por Parque España o Parque México?

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades pidieron a los habitantes de La Condesa y a quienes visitan sus parques extremar precauciones al pasear con sus mascotas.

Estas son algunas de las recomendaciones: