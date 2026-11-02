¿Qué es un río atmosférico? Estados afectados y por qué provocará lluvias intensas en México

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, un río atmosférico puede ocasionar lluvias o nevadas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un río atmosférico que llegará al país en los próximos días y ocasionará lluvias intensas en distintos estados del país.

Un río atmosférico es una banda alargada y estrecha en la atmósfera, que transporta cantidades masivas de vapor de agua desde zonas tropicales hasta las latitudes medias o altas, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

Dichas ‘corrientes’ abarcan miles de kilómetros de longitud y tienen la capacidad de transportar altos niveles de humedad que equivaldrían al flujo de agua de los ríos más grandes del planeta.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), dichos fenómenos pueden transportar hasta 15 veces el volumen diario promedio de agua del caudal del río Mississippi.

¿Por qué un río atmosférico ocasiona fuertes lluvias?

Mientras que cuando un río atmosférico se desplaza sobre tierra, al toparse con zonas elevadas o montañosas, su humedad se condensa en las nubes y provoca lluvias intensas o nevadas.

Al combinarse con un frente frío, el río atmosférico ocasiona lluvias intensas al aumentar el volumen de lluvia que cae, incluso con la posibilidad de nevadas.

En el caso de las lluvias, también existe el riesgo de inundaciones, derrumbes o acumulación de nieve en zonas elevadas por la interacción de dichos fenómenos.

Las regiones montañosas son las más afectadas por los ríos atmosféricos debido a que la altura intensifica la condensación del vapor de agua que transportan dichas corrientes.

¿Qué estados ‘sufrirán’ por el río atmosférico en México?

El SMN detalló que noviembre iniciará con una vaguada en el noroeste de México, el frente frío 4 en el occidente de Baja California, un río atmosférico, canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Por dichas condiciones habrá chubascos en:

Sonora.

Chihuahua .

. Coahuila.

Jalisco.

Colima.

Michoacán .

. Guerrero.

Oaxaca .

. Chiapas.

Veracruz .

. Tabasco.

Campeche .

. Yucatán.

Quintana Roo.

Mientras que las lluvias aisladas serán en Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla. Las precipitaciones serán ocasionadas por el frente frío 4, que se desplazará sobre el noroeste y norte del país.

Además, se pronostica viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua, mientras que el viento del norte afectará en Oaxaca, el istmo y el golfo de Tehuantepec.