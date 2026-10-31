¿Se cancela el disfraz? Activan alerta amarilla por frío en 6 alcaldías de la CDMX

Frío pega a CDMX en pleno Halloween: estas son las alcaldías con Alerta Amarilla. (Cuartoscuro)

En pleno ambiente festivo por la noche de Halloween y el inicio del puente por el Día de Muertos en la Ciudad de México, las personas tendrán que añadir una chamarra gruesa, bufanda o hasta un jorongo a sus disfraces.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en seis alcaldías debido al pronóstico de un marcado descenso de temperatura durante las primeras horas del domingo.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el termómetro caerá a rangos de entre 4 y 6 grados Celsius.

El periodo de mayor frío se registrará principalmente entre las 02:00 y las 07:00 horas del domingo 1 de noviembre.

¿En qué alcaldías se sentirán las bajas temperaturas?

Las demarcaciones con aviso preventivo, en particular en sus zonas más altas y montañosas, son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones ante la temporada de bajas temperaturas

Para evitar enfermedades respiratorias por cambios bruscos de clima, la SGIRPC exhortó a la ciudadanía y a los visitantes a tomar las siguientes medidas:

Vestir en capas: Usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana. Cubrir el rostro: Proteger adecuadamente nariz y boca al salir a la intemperie. Cuidar la piel y la alimentación: Aplicar crema para hidratar la piel contra el aire frío, beber suficiente agua y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, como frutas y verduras. Precaución con la calefacción doméstica: En caso de encender chimeneas o calentadores dentro del hogar, mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones. Proteger a los animales de compañía: Resguardar a las mascotas en espacios interiores y no dejarlas expuestas al frío de la intemperie.

Ante cualquier malestar respiratorio grave o situación de riesgo, la población puede acudir a su centro de salud más cercano o comunicarse a las líneas telefónicas directas de las autoridades.