Vive el Día de Muertos en Los Cabos

Cuando se habla de Los Cabos, la conversación comienza con el mar, los paisajes desérticos, la gastronomía y una oferta de experiencias que distingue al proncipal destino de lujo en México. Sin embargo, hay temporadas que ofrecen la oportunidad de mirar más allá de sus playas y descubrir una dimensión distinta: la de un territorio que celebra sus raíces, sus comunidades y las tradiciones que le dan sentido.

El Día de Muertos es una de esas ocasiones. Durante los primeros días de noviembre, Los Cabos incorpora altares, flores de cempasúchil, música, cocina mexicana y actividades para todas las edades a una agenda que reúne a hoteles, restaurantes, espacios públicos y organizaciones locales.

Para quienes viven en la región, estas celebraciones ofrecen espacios de convivencia y reconocimiento de las costumbres mexicanas; para quienes visitan el destino, representan una forma de participar en la tradición desde la mesa, la música, los recorridos y el encuentro con la comunidad y para las familias, la programación ofrece un vínculo entre generaciones.

Día de Muertos en Los Cabos

Agenda y actividades

Mar de Ánimas: Entre Luz y Recuerdos una procesión de catrinas que conectará a los hoteles Mar del Cabo y Grand Velas Los Cabos, incluirá danzas folclóricas, altares y música tradicional, la experiencia culminará con una propuesta culinaria creada por los equipos de ambas propiedades.

La gastronomía también será protagonista en El Barrio, restaurante de Zadún, a Ritz-Carlton Reserve, donde se reunirán cocina, música en vivo y rituales culturales.

Hacienda del Mar Los Cabos contará con buffet mexicano, bebidas tradicionales y espectáculos. Son propuestas que parten de una idea sencilla que consiste en que los sabores no sólo acompañan una fiesta; guardan historias, activan recuerdos y facilitan la conversación alrededor de una mesa compartida.

El Día de Muertos encontrará otra expresión en Flora Farms, con la décima edición anual de su competencia de altares. Organizaciones benéficas locales crearán ofrendas dedicadas a personas, causas e historias de su entorno; parte de los ingresos del evento se destinará a las asociaciones participantes, por lo que el programa une cultura y apoyo comunitario.

Los visitantes también podrán recorrer la granja y ver presentaciones folclóricas.

Día de Muertos en Los Cabos

El primero de noviembre, en la Plaza Amelia Wilkes de Cabo San Lucas, se llevará a cabo Mar de Ofrendas.

El evento, organizado por la Asociación de Empresarios de Los Cabos y de acceso gratuito, reunirá altares, gastronomía mexicana, música y arte.

Su ubicación en el corazón de la ciudad subraya que el Día de Muertos trasciende las experiencias privadas y se comparte en la vida pública.

Ánima Village complementará la agenda con cine al aire libre, talleres para pintar calaveritas y una ofrenda tradicional; mientras Solmar Hotels & Resorts integrará caminos de cempasúchil, figuras de Catrinas y Catrines, cenas temáticas y actividades familiares en varias propiedades. La Kermés de los Estados de México, en Grand Solmar Land’s End, reunirá gastronomía, música y costumbres regionales frente a los acantilados del emblemático entorno.

El Día de Muertos muestra un Los Cabos que conserva la fuerza de sus playas y sus experiencias al aire libre, pero que también abre espacio a la cultura mexicana y a quienes la mantienen viva.

Para conocer la agenda y otras formas de vivir el destino durante la temporada, VisitLosCabos.com reúne información para planear cómo disfrutar de estas experiencias.