Trabajadores del IMSS anuncian otra megamarcha en CDMX; comisión ingresa a Segob para dialogar

CIUDAD DE MÉXICO, 30OCTUBRE2026.-Integrantes del movimiento de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanzan sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, como parte de una jornada de protesta nacional. Los manifestantes demandan mejores condiciones laborales, un incremento salarial del 10 por ciento, una jubilación digna, mayor abasto de medicamentos y la renovación de la dirigencia sindical.FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron que realizarán una nueva marcha en la Ciudad de México, cuya fecha aún está por definirse. El anuncio se dio al término de la movilización de este viernes 30 de octubre, que concluyó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde los inconformes bloquearon los accesos para exigir una mesa de diálogo con autoridades federales.

Luego de recorrer alrededor de 10 kilómetros durante tres horas, los manifestantes llegaron a la dependencia, ubicada en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Los dos contingentes que participaron en la jornada se unieron antes de arribar a Gobernación: uno salió del Centro Médico Nacional Siglo XXI y otro de las oficinas centrales del IMSS, sobre Paseo de la Reforma.

Durante la jornada de protestas, los trabajadores del IMSS bloquearon los accesos de la dependencia mientras negociaban el ingreso de una comisión para exponer sus demandas. Posteriormente, las autoridades condicionaron el encuentro a que el resto de los manifestantes desalojara las inmediaciones y permitiera el ingreso de una representación de ocho trabajadores. Finalmente, los accesos fueron liberados para llevar a cabo el diálogo.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

Las movilizaciones responden a una serie de inconformidades laborales y sindicales. Entre las principales exigencias se encuentra la renuncia de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien los manifestantes acusan de presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos internos.

También demandan respeto a sus derechos laborales, mejores condiciones de trabajo, abasto completo y oportuno de medicamentos, insumos y equipo médico, así como garantías para una jubilación digna. A esto se suma su exigencia de poner fin a las presuntas prácticas de intimidación, represalias y acoso sindical.

Otro motivo de inconformidad es el incremento salarial anunciado el pasado 21 de octubre por el director general del IMSS, Zoé Robledo. La propuesta contempla un aumento global de 8 por ciento: 4 por ciento al salario tabular y otro 4 por ciento como ayuda para el pago de renta de casa-habitación. Sin embargo, los trabajadores movilizados rechazaron esta oferta y mantienen su exigencia de un aumento del 10 por ciento directo.

Trabajadores del IMSS preparan nuevas movilizaciones

Desde el 8 de octubre, un grupo de trabajadores mantiene un plantón en las oficinas centrales del IMSS, mientras que otro permanece desde el día 9 en las instalaciones del SNTSS, ubicadas en la colonia Condesa. Además, personal del Centro Médico Nacional La Raza se concentró en Calzada Vallejo y Paseo de las Jacarandas para respaldar el movimiento.

La jornada de este viernes reunió a alrededor de 800 personas entre los contingentes de la mañana y la tarde, y provocó afectaciones a la circulación en Paseo de la Reforma, Eje Central, Balderas, Bucareli y Doctor Río de la Loza. También se registraron riñas con peatones y automovilistas inconformes por los cierres viales.

Durante la protesta, Rafael Soto, representante del movimiento y enfermero en activo, sostuvo que las movilizaciones no son contra el IMSS ni contra el Gobierno, sino que buscan defender la seguridad social. Asimismo, informó que han reunido 100 mil de las 300 mil firmas que el dirigente sindical Rafael Olivos les planteó como condición para renunciar.

Al concluir la jornada, los trabajadores reiteraron que continuarán con las movilizaciones hasta obtener respuesta a sus demandas y adelantaron que organizarán una nueva marcha, aunque todavía no han anunciado cuándo se llevará a cabo ni desde dónde partirá.