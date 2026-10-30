¿Y los billetes? Mariana Ochoa asegura que aún no recibe el premio de ‘La Casa de los Famosos’

Mariana Ochoa fue la primera elimianda de la cuarta temporada de 'La Casa de Los Famosos', pero gracia una dinámica pudo regresar al reality. (Foto. Cuartoscuro, ChatGPT)

A lo mejor todavía están contando los billetes... Mariana Ochoa, ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, reveló que aún no recibe el premio económico que obtuvo en el reality show, pese a que ya transcurrieron varias semanas desde que se coronó campeona.

La exintegrante de OV7 explicó que el depósito podría tardar entre 3 y 6 meses debido a los procedimientos administrativos de la producción. Sin embargo, reconoció que desconoce los motivos específicos por los cuales la entrega del dinero requiere tanto tiempo.

En una entrevista, la cantante habló sobre el plazo que deberá esperar para recibir el premio y reconoció que desconoce los procedimientos que debe cumplir la producción antes de realizar el pago.

“Tarda en llegar. Entre tres y seis meses. Tarda, no sé administrativamente qué proceso sea, pero tarda”, comentó en la conversación difundida por Las Estrellas.

Mariana también recordó una conversación con Mario Bezares, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, quien le advirtió que el pago podría demorar varios meses, pues él enfrentó una situación similar.

“Desde que hablé con Mayito, Mayito me dijo: ‘A mí me tardó seis meses, así que ten paciencia’. Y a mí me dijeron que entre tres y seis”, comentó.

¿Cuánto dinero ganó Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos?

Mariana Ochoa ganó 4 millones de pesos tras conquistar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, cuya final se celebró el 4 de octubre de 2026, después de 71 días de convivencia dentro de la casa.

La cantante consiguió 10 millones 825 mil 542 votos, con los cuales superó a Memo Schutz, quien terminó en segundo lugar con 9 millones 834 mil 625 sufragios. La diferencia entre ambos fue de 990 mil 917 votos.

Durante la gala final, conducida por Galilea Montijo, Mariana Ochoa recibió de manos de su madre, Yolanda Reyes, un maletín que representaba el premio económico. Sin embargo, se trató de una entrega simbólica, pues el dinero no fue depositado en ese momento.

La exintegrante de OV7 también reveló que utilizará parte del premio para comprar aparatos auditivos para niños que reciben atención en el Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje (IPPLIAP), una institución a la que apoya desde hace aproximadamente 20 años.

Otra parte del dinero estará destinada a financiar su carrera musical como solista, especialmente la producción de un nuevo álbum en el que trabaja con músicos y productores en Monterrey.

Asimismo, Mariana contempla utilizar parte del premio para el enganche de una vivienda, como parte de sus proyectos personales y familiares.

¿Cómo llegó Mariana Ochoa a la final de La Casa de los Famosos?

El camino de Mariana Ochoa hacia la victoria de La Casa de los Famosos México estuvo marcado por una eliminación temprana, su regreso al reality y diversas nominaciones que pusieron en riesgo su permanencia en la casa.

La cantante se convirtió en la primera eliminada de la cuarta temporada. Sin embargo, su participación no terminó ahí, pues tuvo una segunda oportunidad gracias a la dinámica de El Exilio.

Durante esta etapa compartió una cabaña con Ximena Herrera, donde ambas permanecieron aproximadamente 48 horas bajo condiciones distintas a las de la casa principal.

El público decidió quién regresaría al reality mediante una votación en la que Mariana consiguió el apoyo necesario para reincorporarse al programa.

Su regreso provocó inconformidad entre algunos participantes, quienes cuestionaron que pudiera continuar después de su eliminación. Además, la cantante enfrentó nuevas nominaciones y conflictos durante las siguientes semanas.

A pesar de estas dificultades, Mariana consiguió convertirse en la primera finalista de la temporada mediante la dinámica de La Boutique, que le permitió asegurar su lugar en la última gala.

El 4 de octubre, después de superar a Gema Garoa, Ese Pérez, Karina Torres y Memo Schutz en la clasificación final, Galilea Montijo anunció a Mariana Ochoa como ganadora de la cuarta temporada.

La cantante rompió en llanto al conocer el resultado y expresó su sorpresa por el respaldo del público. “No sé qué hice bien”, fueron sus primeras palabras tras su victoria.

Así, Mariana Ochoa pasó de ser la primera eliminada a convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México, un triunfo que le permitió obtener el premio principal del reality, aunque todavía tendrá que esperar varios meses para recibir el dinero.