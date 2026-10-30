¿Qué le pasó a Ramón Rojo Villa? Aclaran el estado de salud del fundador de Sonido La Changa

Ramón Rojo Villa comenzó a poner música en fiestas de Tepito con discos de vinilo. En 1968 fundó Sonido La Changa y desarrolló un estilo propio. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, presentó complicaciones de salud que lo llevaron a cancelar su participación en el segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une”, donde tenía previsto presentarse el próximo 2 de noviembre.

La agrupación informó sobre la suspensión del espectáculo mediante sus redes sociales. En el comunicado explicó que la decisión se tomó por motivos de salud de su titular, aunque inicialmente no dio detalles sobre lo que le ocurrió al DJ.

Junto con el anuncio, sus familiares y colaboradores solicitaron el apoyo de quienes han seguido la trayectoria del sonidero durante casi seis décadas. En su mensaje pidieron comprensión y buenos deseos para el sonidero: “Pedimos a todo nuestro público su comprensión, empatía y oraciones para su pronta recuperación”.

Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido la Changa, tiene algunos problemas de salud. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cuál es el estado de salud de Ramón Rojo, de Sonido La Changa?

Después del anuncio sobre la cancelación de su presentación en Ecatepec, los seguidores de Sonido La Changa comenzaron a preguntar por la condición de Ramón Rojo Villa. Ante las versiones que circularon en redes sociales, sus familiares publicaron nuevos comunicados para precisar la información.

Los seres queridos de Sonido La Changa compartieron que el músico permanece en reposo por recomendación médica. Aunque no explicaron cuáles fueron las complicaciones que presentó ni cuánto tiempo estará alejado de sus actividades, dejaron ver todo está en orden con el sonidero.

La familia también pidió a los seguidores no compartir publicaciones con datos sin confirmar y explicó que cualquier actualización sobre la salud del fundador de Sonido La Changa se dará a conocer exclusivamente mediante sus canales oficiales.

“Agradecemos de corazón al público y a todas las personas que han preguntado y se han preocupado por su salud. Ramón Rojo Villa se encuentra en reposo. por recomendaciones médica, pedimos hacer caso omiso a la información falsa que circula en redes sociales”, escribieron.

Sobre la cancelación del evento, Sonido La Changa explicó que devolverá íntegramente el dinero del evento. La familia insistió en que la decisión de suspender el compromiso responde a la necesidad de atender la situación de salud de Ramón Rojo Villa.

¿Quién es Ramón Rojo Villa, de Sonido La Changa?

Ramón Rojo Villa es uno de los pioneros de la música sonidera en México. Nació en 1948 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, y comenzó su trayectoria musical durante su juventud, cuando se interesó por los discos de vinilo y los ritmos tropicales.

Parte de su acercamiento a la música ocurrió gracias a sus tíos, quienes tuvieron una tienda de discos en el Centro Histórico. Entre las grabaciones que llamaron su atención estaban las de La Sonora Matancera, que contribuyeron a formar su colección musical.

Antes de fundar su propio proyecto, Ramón tuvo contacto con el trabajo de Ángel Fernández, quien rentaba tocadiscos y discos para fiestas. Más adelante recibió una invitación para poner música en una reunión y aceptó participar, una experiencia que lo acercó al oficio de sonidero, según compartió para Historias Engarzadas.

En 1968 creó Sonido La Changa. El nombre proviene de un apodo que recibió durante su infancia, inspirado en un personaje de la radionovela Chucho El Roto.

Con el paso de los años, Rojo Villa desarrolló una forma particular de amenizar los bailes: intercalar saludos y dedicatorias mientras reproducía las canciones. Esta dinámica se convirtió en una de las características de la cultura sonidera.