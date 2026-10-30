Mandan refuerzos: Despliegan 450 militares en Tamaulipas tras bloqueos por captura de líder de ‘Ciclones’

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó a 450 militares en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, para restablecer el orden tras una serie de bloqueos de vías presuntamente realizados por grupos del narcotráfico en respuesta a la detención de un líder de la facción ‘Ciclones’, del Cártel del Golfo, y de otra persona.

En un comunicado, la Defensa informó que los bloqueos fueron una reacción a estas detenciones y que, para preservar la seguridad de los habitantes de la zona, desplegó a 450 agentes y dos helicópteros en Matamoros y municipios de la región.

Esto forma parte de las acciones para reforzar la presencia operativa, ampliar las labores de vigilancia y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

“Este despliegue permitirá intensificar los recorridos de seguridad y la coordinación entre las instituciones federales y las autoridades locales, con el propósito de prevenir hechos delictivos y preservar la tranquilidad y seguridad de las familias de Tamaulipas”, apuntó la nota.

Detenciones desatan ola de bloqueos en Tamaulipas

El jueves, autoridades mexicanas detuvieron en Matamoros, noreste de México, a Axel Alfredo, alias ‘Axel’, identificado como segundo al mando del grupo delictivo ‘Ciclones’, facción perteneciente al Cártel del Golfo.

Según las autoridades, el sujeto está vinculado con los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, además de los delitos citados, el capturado también es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de la SSPC ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que perdió la vida un agente y varios resultaron heridos.

También detalló que durante el operativo fue detenida otra persona, de quien no reveló su identidad. En el lugar se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos sujetos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.

Axel Alfredo es hijo de José Alfredo, alias ‘El Contador’, jefe de la citada organización criminal y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, conocido como ‘El Mata Amigos’ y exjefe del Cártel del Golfo, quien está recluido en el penal de máxima seguridad ‘El Altiplano’, en el Estado de México.