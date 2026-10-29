¿Quién es Axel Cárdenas, líder de Los Ciclones, cuya detención desató los bloqueos en Matamoros?

Identificado con los alias de ‘Titán 7’ y ‘El Hijo Mayor’, Axel Cárdenas fue señalado como posible sucesor de su padre al frente de Los Ciclones.

La detención de Axel Alfredo Cárdenas, identificado como segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo, provocó una serie de bloqueos y hechos violentos este jueves 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas.

Se trata del hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias ‘El Contador’, identificado como uno de los mandos más violentos de la organización criminal, además de ser el sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura ocurrió durante un operativo en el que también fue arrestada otra persona, de quien no se reveló su identidad. Las autoridades aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México por la Fuerza Aérea Mexicana.

La operación fue resultado de trabajos de inteligencia militar en los que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

¿Qué sabemos de Axel Cárdenas, líder de Los Ciclones en Tamaulipas?

Axel Alfredo Cárdenas es señalado por las autoridades de estar relacionado con delitos de homicidio, secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos, así como de tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

La SSPC también lo señala como presunto responsable de una agresión contra integrantes de dicha corporación, ocurrida el 17 de mayo de este año, en la que murió un agente y varios más resultaron heridos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, García Harfuch aseguró que las investigaciones continuarán hasta detener a todos los responsables.

“Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune.”, escribió.

Los Ciclones, la facción más violenta del Cártel del Golfo

Los Ciclones son uno de los brazos armados más importantes del Cártel del Golfo, con presencia en Matamoros, Tamaulipas.

En enero de 2024, el medio especializado Borderland Beat publicó un perfil sobre Axel Cárdenas y su posición dentro de la organización.

El reporte señaló que, tras la detención de su padre en febrero de 2022, él y su hermano Alan Alexis fueron mencionados como posibles sucesores al frente de la estructura criminal. Según se informó, ambos colaboraban con José Alberto García Vilano, también conocido como ‘La Kena’ o ‘Ciclón 19′.

La publicación también identificó a Axel con los alias de ‘Titán 7’ y ‘El Hijo Mayor’, y lo relacionó con el ‘Grupo Titanes’. Sin embargo, las versiones sobre su participación y responsabilidades dentro de esta organización no han sido confirmadas oficialmente.

Axel Cárdenas ya había sido detenido en 2023

Esta no es la primera vez que las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad capturan a Axel Cárdenas.

El 7 de mayo de 2023, fue arrestado por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como resultado de una orden técnica de investigación.

Sin embargo, el 18 de enero de 2024, las autoridades judiciales determinaron que continuara su proceso en libertad, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa.

El medio Borderland Beat reportó que su liberación ocurrió en enero de 2024 y que enfrentaba señalamientos relacionados con tráfico de fentanilo y posesión ilegal de armas de fuego.

Con información de EFE.