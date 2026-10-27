‘A calar’ el terreno: Harfuch viaja a Sinaloa para conocer dónde estará la nueva prisión tras balacera

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que será esta última semana de octubre cuando viaje a Sinaloa para conocer el terreno dónde se construirá una nueva prisión, luego de confirmar que se hará un nuevo penal en días pasados.

En una publicación en la red social X, Harfuch explicó que la agenda de visitas al estado del norte del país se da luego de que lo instruyera la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó que a Sinaloa también viajarán Ricardo Trevilla Trejo, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

“El secretario de la Defensa Nacional asistirá hoy; las Secretarías de Seguridad y Marina realizarán sus respectivas visitas en diferentes días de la semana”, aseguró Harfuch.

Detalló que esta distribución permitirá ampliar la presencia y supervisión del Gabinete de Seguridad en el terreno.

Las actividades que se tienen contempladas en Sinaloa son:

Supervisar los despliegues de seguridad.

Conocer de primera mano las necesidades de la policía estatal y la policía municipal de Culiacán y Mazatlán.

Revisar el funcionamiento del C4.

“Las visitas forman parte de una estrategia única, con objetivos compartidos y coordinación constante entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”, finalizó Harfuch.

¿Qué se sabe de la nueva prisión que se construirá en Sinaloa?

Luego de que se registrara una balacera en el penal de El Castillo, en Mazatlán, donde falleció un bebé de dos años y nueve personas, el funcionario informó que se construirá una nueva cárcel en el estado, como solución a la sobrepoblación en las cárceles.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa”, escribió García Harfuch.

El funcionario público aseguró que será un penal moderno y seguro. La ubicación exacta no se reveló hasta el momento, pero Omar García agradeció a Graciela Domínguez, gobernadora interina, por “aportar los terrenos necesarios”.

Un diagnóstico de 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó a El Castillo con 5.25 sobre 10 y detectó insuficiencia de custodios, actividades ilícitas y carencias en la prevención de incidentes violentos.