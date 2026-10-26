Sinaloa: entre la inseguridad y la apuesta industrial

Sinaloa podría vivir en 2027 una sucesión histórica: pasar de un gobierno encabezado por una mujer a otro también dirigido por una mujer. Con Imelda Castro perfilada como probable candidata de Morena, la senadora tendría ante sí una entidad que necesita recuperar la seguridad, reactivar el empleo y convertir las inversiones anunciadas en crecimiento económico y todo, en una entidad que tiene más de un año padeciendo el golpe directo de la delincuencia, que incluso los comercios y los mismos bancos, pidieron a las autoridades financieras una prorróga para los pagos, tal como sucede en los desastres naturales, lo que fue rechazado.

Imelda Castro (Ilustración de Laura Mancilla)

Hoy, bajo el gobierno interino de Graciela Domínguez, Sinaloa enfrenta una coyuntura en la que la inseguridad condiciona las actividades productivas, el turismo y las decisiones empresariales. La recuperación económica tampoco avanza al mismo ritmo en todos los sectores.

Graciela Domínguez (Ilustración de Laura Mancilla)

En el primer trimestre de 2026, la actividad económica estatal cayó 1.2 por ciento anual. Las actividades primarias retrocedieron 16.6 por ciento, frente a crecimientos de 5.2 por ciento en la industria y 0.8 por ciento en los servicios. El empleo formal también enciende alertas: entre enero y septiembre se perdieron 33 mil 448 puestos registrados ante el IMSS, al pasar de 605 mil 260 a 571 mil 812.

En contraste, los proyectos industriales ofrecen una oportunidad para diversificar la economía. Pacífico Mexinol, en Topolobampo, inició su preconstrucción en abril, con una inversión superior a tres mil 300 millones de dólares. La planta producirá metanol azul y verde, y contempla alrededor de seis mil empleos durante su construcción. También destaca Gas y Petroquímica de Occidente, cuya inversión podría alcanzar cinco mil 600 millones de dólares, aunque persisten cuestionamientos ambientales y sociales en la Bahía de Ohuira.

Mazatlán suma la apuesta industrial de Grupo Tetakawi, con una proyección de 300 millones de dólares para el parque Totorame, mientras el Mazatlán Logistics Center prevé inversiones superiores a 24 mil millones de pesos. En Escuinapa, ATR-Sumitomo avanza con su planta de arneses automotrices, que busca ampliar su plantilla laboral.

A estos proyectos se agregan incentivos estatales aprobados para seis inversiones por más de 570 millones de pesos, con la expectativa de generar más de 500 empleos.

Sin embargo, los anuncios no bastan y sin importar quien llegue a la gubernatura, la próxima administración tendrá que garantizar condiciones de seguridad, certidumbre jurídica y diálogo con las comunidades, además de vincular a las empresas con proveedores locales. El campo, que es una de sus fortalezas, necesita recuperar rentabilidad y avanzar hacia una mayor transformación agroindustrial.

Hay como en todo el país, una economía presionada y una sociedad que necesita recuperar la tranquilidad, pero la política sigue siendo primero.

México ante el examen del GAFI

Este 26 de octubre, inicia la evaluación de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), un examen que va más allá de revisar leyes y disposiciones: medirá si el país realmente investiga, congela activos, decomisa recursos y consigue sentencias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en un momento que en todo sentido es crítico para el país.

Omar Reyes (Ilustración de Laura Mancilla)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares ha trabajado en el análisis de operaciones financieras sospechosas y el combate a los recursos de procedencia ilícita, ha estado en coordinación con el gobierno de Estados Unidos y ahora, el desafío será demostrar que la coordinación institucional se traduce en resultados verificables. Los últimos doce meses no han sido fáciles para nadie.

Estados Unidos ha endurecido las medidas contra organizaciones criminales mexicanas y sus redes financieras, con sanciones que alcanzan empresas y personas vinculadas con sus operaciones, como ha advertido Alejandro Gómez-Strozzi, socio de Foley & Lardner, las empresas deben conocer no solamente a sus clientes, sino también quién financia las operaciones y quién recibe sus beneficios. La debida diligencia dejó de ser un requisito documental para convertirse en una herramienta de protección empresarial.

Ahí están las alertas, desde febrero de 2025, Estados Unidos designó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras cinco organizaciones mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), incorporándolas también al régimen de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT); si bien es cierto que el GAFI no está obligado a adoptar la interpretación estadounidense, su metodología sí exige evaluar los riesgos de financiamiento del terrorismo y la efectividad de las medidas para combatirlos. Esta semana será clave para el sistema financiero mexicano.

Sofipos, en plena transformación

Ángel Cabrera Mendoza (Ilustración de Laura Mancilla)

El sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) sigue moviéndose. La compra de KU-BO Financiero por parte de Grupo Empresarial Maestro (GEMA), autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Ángel Cabrera Mendoza, es una muestra de los cambios que atraviesa un segmento que busca ganar terreno en el sistema financiero mexicano y que pasaron de operación clásica a ser completamente tecnológicas, como es el caso de Kubo que ha ido transformándose desde su aparición.

El cambio de control fue efectivo desde el pasado 19 de octubre, y ahora veremos una operación que combina los 24 años de Crédito Maestro en financiamiento con la plataforma tecnológica de kubo.financiero. Al frente de esta nueva etapa estará Gerardo Piña, mientras que Oliver Fernández Mena presidirá el Consejo de Administración.

Este es uno de los varios movimientos que ha habido este año y refleja cómo las Sofipos están evolucionando mediante adquisiciones, capitalización, tecnología y nuevos modelos de negocio. El reto es crecer sin descuidar la solvencia, la protección del ahorro y la atención a sus clientes.

La CNBV ha seguido de cerca estos movimientos y su papel será relevante ante los cambios que vienen en materia regulatoria y para los que en la pasada convención organizada por la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) quedó claro que hay una apuesta importante por las autoridades y el sector de fortalecerse.

El crecimiento de las plataformas digitales y la mayor participación de inversionistas obligan a mantener una supervisión que acompañe la innovación, pero también exija controles adecuados.

Para KU-BO y GEMA comienza una nueva etapa y será interesante ver la forma en cómo competirán no sólo en este segmento, sino con toda la industria financiera.

Aumento salarial a la vista

Aunque es al cierre del año cuando se da a conocer el incremento al salario mínimo por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) la discusión sobre cuándo debe ser el porcentaje inicial ya comenzó, en un año en donde no se ve el despegue económico, el sector empresarial ya empezó a alzar la voz.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.