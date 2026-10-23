Modalidad 40: la guerra pensionaria apenas comienza

La bomba pensionaria estalló, y es algo que desde las reformas al sistema de pensiones y creación de cuentas individuales se sabía, pero los cambios a la Modalidad 40 del IMSS prendieron aún más las alarmas, porque dejará quizás a millones sin alternativas de tener una pensión con mejor monto como las que algunos pocos organismos del gobierno sí tienen. Ya luego hablaremos de eso.

Eso sí con los cambios de Modalidad 40, ninguna pensión que ya se paga cambia y las 798 mil personas pensionadas que usaron esa modalidad siguen cobrando igual: una pensión promedio de 25 mil pesos mensuales.

Actualmente hay alrededor de 260 mil trabajadores activos en la Modalidad 40 en el Seguro Social, si tomamos como ejemplo que buscaban una pensión de 25 mil pesos mensuales durante diez años, hablamos de una cantidad importante de recursos, eso ayuda a entender la presión financiera, porque serían en un futuro próximo muchos más en edad de elegir esa u otra modalidad, los números, seguramente, encendieron las alertas en el IMSS de Zoé Robledo, y de Hacienda, de Édgar Amador.

Claudia Sheinbaum (Especial)

¿Era un fraude, cómo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum y por eso los cambios?, no, porque la ley no lo prohibía, la Modalidad 40 permitía cotizar hasta el límite aplicable y, si alguien cumplía los requisitos y pagaba conforme a las reglas vigentes, tenía acceso. Abusos sí pudo haber como simular una relación laboral, comprar semanas o alterar registros son asuntos distintos que deben investigarse y probarse. No es lo mismo aprovechar una posibilidad legal que cometer fraude.

El problema es que, con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, quienes se incorporen bajo las nuevas condiciones ya no podrán elegir libremente un salario de cotización superior al último registrado, salvo el margen establecido de una UMA adicional. También se cierran las nuevas altas retroactivas. Para quien ganaba nueve mil pesos y llevaba tiempo haciendo un esfuerzo para mejorar su retiro, el golpe puede ser considerable; hay casos reales de personas que su último salario era de 12 pesos, así es, y ahora con estos cambios, solo resta esperar la pensión del Bienestar.

Desde luego, la discusión no termina ahí. Antes de que saliera esta decisión, hay jubilados que reportan requerimientos del SAT de Antonio Martínez, ojo no del IMSS, para aclarar información sobre sus antiguos patrones, auditorías fiscales dado la pensión que tuvieron acceso hace unos meses.

En tanto el IMSS revisa pensiones por incumplimientos patronales, incluso por cuotas de un bimestre de hace más de una década, pero a quien reclama es al pensionado, con la amenaza de retirarles la pensión si no pagan; un trabajador no puede asumir automáticamente las consecuencias de un incumplimiento patronal. Las auditorías deben sustentarse en pruebas, garantizar el derecho de audiencia y distinguir los errores administrativos de las conductas fraudulentas, pero ya sabemos que el sistema está rebasado.

Como advertí ayer, esto apenas comienza. Con el IMSS y el SAT revisando registros, la inconformidad puede crecer y la verdadera batalla pensionaria apenas empieza, y los mismos de siempre —los trabajadores que llegan a la jubilación con incertidumbre— podrían terminar pagando la factura.

Hay además un efecto que las autoridades no deberían subestimar, cuando las reglas de retiro cambian y las pensiones otorgadas quedan sujetas a revisiones que generan incertidumbre, la confianza en todo el sistema previsional puede resentirse, incluidas las Afores. Aunque se trata de esquemas distintos, ambos forman parte de las expectativas de millones de mexicanos sobre su ingreso durante la vejez.

Más puentes y carreteras a la vista

Los toros detrás de la barrera siempre se ven diferente, eso es un hecho, y en momentos en que el panorama en el país en materia de inversiones en infraestructura no se ve tan bien, el apoyo de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) que lleva Emanuela Stocchi, sobre el trabajo en México de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que tiene al frente a Jesús Esteva, vale la pena revisar.

Juan José Orozco (Especial)

Y es que en la VIII Edición del Seminario Internacional de Puentes organizado por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. (AMIVTAC), que preside Juan José Orozco y Orozco, y que se lleva a cabo en Mérida, se manifestó impresionada por las perspectivas sobre puentes carreteros impartida por el secretario Jesús Esteva Medina.

Los proyectos en la mira son la construcción y modernización de 402 puentes y distribuidores, de los cuales 177 ya están concluidos, que representan 107 kilómetros de longitud, más que el Periférico de la CDMX de 91 kilómetros.

A eso hay que sumar, que el puente Rizo de Oro en La Concordia, Chiapas, es el primer puente en arco metálico en México, y se inaugurará a principios de noviembre; y en estos días está en licitación la construcción del Coatzacoalcos III, puente atirantado que será una de las obras emblemáticas del sexenio, y que iniciará su construcción el próximo mes para concluirse en 2030.

La AMIVTAC actúa en México como comité nacional de PIARC, foro mundial para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre políticas y prácticas de carreteras, fundada en 1909 y cuenta con 120 gobiernos miembros y ha seguido de cerca las inversiones realizadas en infraestructura para el país.

El retiro no se improvisa

Como escribía arriba, el tema de la Modalidad 40 ha generado una ola de opiniones y preocupaciones, y es que vivir más años también obliga a replantear cómo llegaremos a la jubilación y si bien suele pensarse que todo se resuelve con una pensión y los ahorros acumulados, la realidad es mucho más compleja: hay que considerar las finanzas, la seguridad social, la salud y los cambios personales que implica dejar de trabajar.

Moisés Pérez Peñaloza (Especial)

En ese sentido, hay propuestas a seguir por el enfoque que tienen en esa materia como ir a la “escuelita” para preparse de manera consciente y sobre todo, de forma anticipada de cómo queremos retirarnos, con cuánto dinero en el bolsillo, y ahí el modelo de Yo Jubilado, creado por Moisés Pérez Peñaloza busca ir más allá del trámite pensionario, más bien es un programa que plantea cuatro etapas: visualizar, identificar, diseñar y actuar; tener un plan concreto no siempre implica seguros o planes privados, hay que ver todo el panorama, finanzas y la seguridad social hasta el bienestar, las relaciones y el control de las acciones pendientes, un tema en el que definitivamente empresas y trabajadores deberían ir de la mano, pues al final prepararse para el retiro no garantiza que desaparezcan los imprevistos, pero sí permite enfrentarlos con mayor claridad.

Cheaf: rescatar y vender

Braulio Valenzuela (Especial)

Reducir el desperdicio de alimentos puede ser también un negocio rentable y ahí, sólo hay que ver la operación que desde el 2020 en plena pandemia inició Cheaf, la startup mexicana que tiene al frente a Braulio Valenzuela.

Y es que después de rescatar 14 mil toneladas de alimentos en seis años de operación internacional, busca ampliar su alcance con entregas de despensa a domicilio y es que los números no mienten, esa cifra que respalda la apuesta local son los más de 26 mil kilos recuperados en apenas seis meses por Tienda Cheaf, con sucursales en Portales y Mercado Roma. Ahora, bajo el formato Tienda Cheaf A Tu Casa, la empresa inicia operaciones en zonas de seis alcaldías capitalinas, con descuentos superiores al 60 por ciento y que será una de las pruebas de fuego operar con la misma rapidez; de lograrlo se podrá ver una combinación poco vista: convertir excedentes en ingresos para las marcas y ahorro para los hogares, pero también evitar que productos aprovechables terminen en la basura. A seguir esta iniciativa.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.