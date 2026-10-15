Golpe a Los Rugrats en Sinaloa: Detienen a familiares de ‘Carlitos Rugrats’, vinculado a La Mayiza

En el operativo fueron arrestadas dos mujeres, identificadas por las autoridades como primas de ‘Carlitos Rugrats’.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) realizaron un operativo en Sinaloa que derivó en la detención de integrantes del entorno familiar de Carlos Alberto Páez Pereda, alias ‘Carlitos Rugrats’, identificado como objetivo prioritario para México y Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, entre las personas detenidas se encuentran familiares de Páez Pereda, señalado como líder de la célula delictiva Los Rugrats, presuntamente vinculada a la facción de Los Mayos.

En el operativo fueron arrestadas Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, identificadas por las autoridades como primas de ‘Carlitos Rugrats’ y presuntas operadoras logísticas de la organización criminal.

También fueron detenidos Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, señalados como tía y tío de Páez Pereda, respectivamente. En la lista también figuran, además, Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez.

Las primas de ‘Carlitos Rugrats’, señalado como líder de Los Rugrats, ya aparecen en el Registro Nacional de Detenciones.

Golpe a ‘Los Rugrats’: Así fue el operativo en Culiacán

Como resultado de las acciones de seguridad, las autoridades reportaron el aseguramiento de tres armas de fuego largas, una corta, cargadores y cartuchos.

Asimismo, se decomisaron dos paquetes con cocaína, dosis de narcótico, dinero en efectivo y diversos vehículos: tres automóviles, un vehículo todoterreno tipo Razer y una motocicleta.

Luego de que se difundiera en redes sociales un video del operativo, el Gabinete de Seguridad explicó que la intervención se llevó a cabo en la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, como parte de una investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en la región.

“Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de la Semar, la SSPC, Guardia Nacional y FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio de Culiacán.”, indicó en un breve comunicado.

¿Quiénes son Los Rugrats y qué vínculo tienen con La Mayiza?

Los Rugrats son identificados por autoridades estadounidenses como una célula armada del Cártel de Sinaloa vinculada a La Mayiza, la facción asociada con Ismael Zambada Sicairos, alias ‘El Mayito Flaco’, hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el pasado 7 de julio de 2026 que presentó una acusación formal en contra de Páez Pereda por presunto narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Según la acusación estadounidense, la organización presuntamente participa en la producción y distribución de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de brindar apoyo armado a las operaciones de La Mayiza en Sinaloa y Tijuana, Baja California.

Las autoridades también señalan que Páez Pereda habría proporcionado combatientes, armas, recursos económicos y apoyo logístico a esa facción durante su disputa con Los Chapitos, conflicto que se intensificó tras la captura de ‘El Mayo’ Zambada en 2024.

Los antecedentes de la célula también incluyen una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Páez Pereda en septiembre de 2025, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y La Mayiza.

Antes, en julio de ese año, las autoridades de República Dominicana informaron que buscaban a cuatro presuntos integrantes de Los Rugrats, incluido Páez Pereda, por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de activos y sicariato en territorio dominicano.