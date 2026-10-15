Detectan hidrocarburo en arroyo de Veracruz; Pemex descarta una fuga propia

Pemex informó que no detectó anomalías en su infraestructura y que apoyó las labores para contener y recuperar el hidrocarburo en Veracruz. (Cuartoscuro).

Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó que una fuga en sus instalaciones haya provocado la presencia de un producto con características de hidrocarburo en el , ubicado en Jáltipan, Veracruz, y aseguró que su origen corresponde a instalaciones y operaciones ajenas a la empresa.

La petrolera informó este jueves 15 de octubre que, tras verificar su infraestructura, no encontró fugas ni anomalías relacionadas con la presencia del material en el cuerpo de agua.

“Tras la verificación de su infraestructura, no se identificó fuga, pérdida de contención o anomalía alguna. El producto proviene de instalaciones y operaciones ajenas a Pemex”, explicó la petrolera en su cuenta de X.

Pese a descartar una relación con sus instalaciones, personal de Pemex acudió a la zona en respuesta a una solicitud de apoyo de Protección Civil del municipio de Minatitlán.

La empresa proporcionó equipo especializado para las labores de contención y recuperación del producto.

Pemex señaló que mantiene el monitoreo en el área y reiteró su compromiso con la seguridad, la responsabilidad social y el cuidado del ambiente.

La presencia de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa ocurre en un contexto de diversos incidentes relacionados con fugas, derrames y otras emergencias en instalaciones petroleras y cuerpos de agua del sur del país.

Pemex suma incidentes con hidrocarburos en 2026

Durante 2026, Pemex ha enfrentado distintos incidentes relacionados con hidrocarburos en el Golfo de México y el sur del país. Entre ellos figura un derrame en el Golfo registrado entre febrero y marzo, cuya limpieza requirió la recolección de más de 900 toneladas de residuos petroleros, de acuerdo con los antecedentes proporcionados.

En junio, la empresa también reportó una pérdida de contención en un ducto de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca, y posteriormente informó que había controlado la fuga y recolectado el material derramado. En septiembre, Pemex atendió otra fuga en un ducto marino vinculado al activo de extracción Cantarell, en Campeche.