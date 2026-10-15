¿Por qué el Gobierno redujo el área de protección para la vaquita marina? ‘Pescadores deben vivir bien’

La vaquita marina es un mamífero endémico del Golfo de California, es decir, esta especie no vive en ningún otro océano.

Los pescadores de la comunidad de San Felipe, Baja California, enfrentan un “problema de Bienestar” por las restricciones en el Golfo de California, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al explicar por qué se redujo el área de protección para la vaquita marina.

“Se hizo un estudio de cómo se protege la biodiversidad y al mismo tiempo se permita que los pescadores vivan bien”, apuntó en la ‘mañanera’ de este jueves 15 de octubre.

Sheinbaum explicó que Marina Robles, subsecretaria de la Semarnat, ha estado en contacto constante con los pescadores de esa comunidad, quienes pidieron apoyo al Gobierno de México.

La mandataria agregó que la reducción del área de protección de la vaquita marina fue informada a “una institución internacional” relacionada con la protección de esta especie que está a punto de la extinción.

La reducción del área de protección de la vaquita marina ya se perfilaba tras el encuentro del Grupo Intragubernamental de Sustentabilidad (GIS) del Alto Golfo de California en febrero de este año. En esa reunión se acordó “hacer compatibles la conservación de la vaquita marina con los medios de vida y el bienestar de las comunidades” de San Felipe, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

Las autoridades propusieron un ajuste al área de prohibición de redes de enmalle, “protegiendo las zonas donde se tienen los mayores registros y avistamientos de la vaquita, conocida como Zona de Tolerancia Cero, tener una vigilancia efectiva y equilibrar las zonas para la actividad pesquera”.

¿Cuánto se redujó el área de protección para la vaquita marina en México?

En aproximadamente 86 por ciento la superficie del norte del Golfo de California donde está prohibido utilizar redes de enmalle, también conocidas como redes agalleras, como parte de las medidas para proteger a la vaquita marina.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de septiembre de 2020 establecía una prohibición permanente de estas redes en un polígono de aproximadamente 11 mil 106 kilómetros cuadrados, delimitado mediante coordenadas geográficas.

La disposición impedía utilizar, transportar o mantener a bordo dichas redes dentro del área regulada, debido al riesgo de que las vaquitas marinas quedaran atrapadas accidentalmente durante las actividades pesqueras.

Sin embargo, el nuevo acuerdo publicado el miércoles 14 de octubre redujo el polígono de prohibición a aproximadamente mil 562 kilómetros cuadrados, una disminución de 9 mil 544 kilómetros cuadrados respecto a la regulación anterior.

El decreto entró en vigor un día después de su publicación, es decir, este jueves 15 de octubre.

¿Cuántas vaquitas marinas quedan en el mundo?

Un reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) publicado en 2023 señala que el número total de vaquitas marina era de entre 10 a 13 especímenes, incluyendo a dos crías.

“La mayoría de los registros de la vaquita son de cerca de San Felipe en Baja California, y del Golfo de Santa Clara en Sonora, siendo las rocas Consag el área principal para las vaquitas”, agregó el reporte.